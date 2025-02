Szükségállapot - már emberéletekbe kerül a súlyos vakcinahiány és az egyre terjedő oltásellenesség

Évtizedekig nem okozott ugyan problémát, a kanyarójárvány miatt most mégis szükségállapotot rendeltek el New Yorkban, a szomszédos Ukrajnában pedig az év eleje óta már több mint 39 ezer ember fertőződött meg. A vírus nemrég nálunk is megjelent, de járványtól egyelőre nem kell tartani. Idehaza a bárányhimlő fertőz tízezreket, hamarosan kötelező lesz a védőoltás. Csak az a gond, hogy a gyermekorvosokkal megint nem egyeztetett senki arról, mikor is kell beadni az oltást a babáknak.