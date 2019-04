Négyes karambol – Nagy a torlódás az M0-áson

Az épületgazdálkodásért felelős alkalmazott 50 százalékot kért vissza egy cégtől, hogy szemet hunyjon a karbantartás hiányosságai felett. Az ötlet öt év börtönt is érhet.

Korrupt NAV-os ellen vádat a Fővárosi Főügyészség: a vádhatóság szerint az 52 éves férfi az adóhatóság gazdasági ellátó igazgatóságán dolgozott, és az üzemeltetéssel-karbantartással kapcsolatos feladatokat látta el – a NAV részéről ő kötött gondnoki szerződéseket külső társaságokkal. 2016 júliusában a vádlott egy ilyen, karbantartással megbízott Kft. szakmai vezetőjével találkozott. Az adóhatóság képviselője ekkor vesztegetési ajánlatot tett: a szerződésből származó nyereség felét követelte, cserébe pedig azt ajánlotta, hogy nem foglalkozik majd a cég által szükségtelenül elvégzett feladatokkal, és a hibás kivitelezéseket sem veri nagydobra.

A vádlott és a megkörnyékezett cégvezető ezután többször is találkozott, a megbeszélések során pedig a kért vesztegetési összeg a nyereség 25 százalékára, valamint további 230 ezer forintra csökkent. Ettől függetlenül a cég nem fizetett – írja a vádhatóság – a korrupt NAV-os munkatárssal szemben viszont eljárás indult. A Fővárosi Főügyészség most önálló intézkedésre jogosult személy által elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, amit – ha bíróság is jogosnak látja – öt év szabadságvesztéssel is lehet szankcionálni.