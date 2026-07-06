Az autóút déli szektorában, Szigetszentmiklós térségében eközben utoléréses baleset történt, két személygépkocsi ütközött össze.
A baleset Vecsés térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt.
Akár másfél órával hosszabb menetidőre is számítani lehet.
A vétlen sofőr megsérült, kórházba kellett vinni, az elkövetőt körözik.
A rendőrség nyomoz, feltételezések szerint egy külföldi Mercedest vezetett a gázoló.
Áprilistól pedig az M31-es autópálya több szakaszán. A munkálatok az M0-son hétvégente, az M31-esen pedig hétköznaponként zajlanak, és június végéig tartanak.
Az autójuk műszaki hiba miatt leállt, emiatt kiszálltak. Ekkor történt a tragédia.
A baleset szerda délelőtt, az autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán történt.
Az M0-ás körgyűrűn jelentős torlódás alakult ki, az 1-es és a 64-es főúton pedig többen megsérültek.
Szerencsére senki nem sérült meg balesetben.
Egy könnyebb sérülés történt. A másik oldalon a nézelődés miatt akadozik a forgalom.
Törökbálinttól lépésben haladnak a járművek, több mint egy órás átjutási idővel kell számolni.
A rendőrség tájékoztatás szerint egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze a főváros XXII. kerületének térségében. Mindkét irányban legalább plusz 1 óra menetidővel kell számolni.
A gyorsforgalmi úton egy kamion és két személyautó ütközött össze a XVI. kerület térségében. A Megyeri híd felé vezető oldalt a 61-es kilométernél lezárták.
A budai oldalon az M100-as és M10-es utak zárnák le az M0-ból és az M1-ből álló körutat.
Dugóra lehet számítani az M0-ás autóúton a XVII. kerületnél és Gyál környékén is.
A balesetben senki sem sérült meg, de a műszaki mentés idejére csak egy sáv járható az érintett szakaszon.
Árokba borult egy tehergépkocsi az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán, Gyál térségében. A műszaki mentés idejére lezárták a sztrádát. A tehergépjármű előző nap egy anyagi káros balesetben már megrongálódott - tudósított az MTI.
Egy rendőrautó kamionnal ütközött szerda délelőtt az M0-s autóúton Diósd közelében; senki sem sérült meg - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Két sávon megindult a forgalom Dunaharaszti külterületén, az M0-ás autóúton, ahol baleset miatt teljes útlezárás volt érvényben - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Két személygépkocsi összeütközött az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 53-as kilométernél.
Két baleset is történt az M0-áson hétfő délelőtt. Mindkét karambol az M1-es autópálya felé vezető oldalt bénítja.
Két személyautó ütközött egy kisteherautóval csütörtök reggel az M0-s autóút Megyeri híd felé vezető oldalán az M2-es lehajtó után, a térségben több kilométer hosszan araszolt a forgalom - közölte a katasztrófavédelem és az Útinform.