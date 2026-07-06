Kamiont húztak ki az árokból az M0-áson - Fotók

Árokba borult egy tehergépkocsi az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán, Gyál térségében. A műszaki mentés idejére lezárták a sztrádát. A tehergépjármű előző nap egy anyagi káros balesetben már megrongálódott - tudósított az MTI.