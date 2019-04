A BL-ről álmodik az FTC brazilja

„A Ferencváros nagy klub, komoly múlttal. Tetszik, hogy a bajnoki cím megszerzése a cél, de az is motivált, hogy esélyem lehet akár a Bajnokok Ligájában is játszani” – mondta Isael da Silva Barbosa.

Nem a Ferencvároshoz februárban csatlakozó Isael da Silva Barbosa a labdarúgó NB I történetének első brazil légiósa, ám a 30 éves támadó egy tekintetben mindenképpen kiemelkedik a Magyarországra igazoló honfitársai közül. Értékét 2,8 millió euróra taksálja az átigazolási ügyekben mértékadó Transfermarkt, ezzel a szélen és a középpályán is bevethető futballista a magyar élvonal történetének legértékesebb játékosa.

„Ez kissé meglep, de különösebben nem foglalkoztat – kezdte a lapunk kérdéseire válaszoló Isael. – A beilleszkedésem zökkenőmentesen alakult, jól érzem magam Magyarországon és a klubnál. Minden csapattársammal jó a kapcsolatom, de például a szintén latin-amerikai játékosokkal, Leandróval vagy Nandóval (Fernando Gorriarán – a szerk.) különösen jól kijövök. A mi mentalitásunk hasonló, szeretünk sokat viccelődni.”

Isael hazája bajnoksága mellett korábban játszott Portugáliában, Törökországban és Oroszországban is, Magyarországra a kazah Karjat Almatitól érkezett, ahol a legutóbbi négy és fél évben 112 mérkőzésen 34 gól mellett 41 gólpasszt jegyzett. Kisebb lemaradással látott munkához, ezért kezdetben Szerhij Rebrov vezetőedző nem számított rá a bajnokságban, ahol a legutóbbi négy mérkőzésen már megmutathatta magát.

„Az eddigi tapasztalataim alapján az NB I erősebbnek tűnik a kazah bajnokságnál, itt hangsúlyosabb a taktika. Pozitív értelemben meglepett az a lelátói hangulat, melyet a szurkolóink teremtenek – folytatta Isael, aki érdeklődésünkre személyes motivációjáról is beszélt. – A Ferencváros nagy klub, komoly múlttal. Tetszik, hogy a bajnoki cím megszerzése a cél, de az is motivált, hogy esélyem lehet akár a Bajnokok Ligájában is játszani. Nagy álmom válna valóra, ha sikerülne.”

A BL selejtezős szereplést érő aranyérem megszerzésének szempontjából kulcsfontosságú összecsapás vár szombaton az FTC-re, amely a bajnokság befejezése előtt öt fordulóval a nyolcpontnyi hátránnyal második MOL Vidit fogadja a bajnokságban.