Határvadász-laktanyát avattak Kaposváron

- A rendőrség alapvető feladata az államhatár védelme és a jogellenes bevándorlás megakadályozása – jelentette ki Papp Károly altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója szerdán délelőtt Kaposváron az immár tizedik, új határvadász-laktanya átadóünnepségén. A kormány 2016-ban döntött a készenléti rendőrség létszámának háromezer fős megemeléséről, s új laktanyák építéséről. A cirka 96 milliárd forintos programból 5,7 milliárd jutott a kaposvári objektumra, a több mint négyezer négyzetméteres laktanyát, melyben többek között 110 kétszemélyes körlet, konditerem és hét fegyverszoba is helyet kapott zöld mezős beruházásként a FÉSZ Zrt. építette meg. A megnyitón Papp Károly mellett Balogh János vezérőrnagy, országos rendőr-főkapitány is köszönetet mondott a kaposváriaknak, hogy befogadták a határvadászokat, akik közül 309-en szolgálnak majd a városban.

A kaposvári közgyűlés 2017 júniusában fogadta el építési szabályzata, szabályozási, valamint szerkezeti tervének módosítását, mely kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a város egyik zöldterületét, a húszhektáros Cseri parkot, hogy oda a Készenléti Rendőrség határvadász laktanyát építhessen. A terület a 19. században katonai lőtérként működött, a millennium évében aztán ligetesítették, az 1970-es években pedig pihenő- és közösségi hellyé fejlesztették, mára viszont igencsak leromlott az állapota, viszont kertészeti szakemberek szerint bizonyos szempontból országosan egyedülálló adottságokkal rendelkezik, így alkalmasabb helyet is találhattak volna neki a városban. A város az érintett 1,3 hektáros területet négyzetméterenként ötezer forintért adta át a Készenléti Rendőrségnek, mely 93 millióért megkapta a belvárosi Pártok Háza vagyonkezelői jogát is, ahol apartman-lakásokat alakítanak ki családos rendőröknek. Noha a fórumon a polgármester és a városi főépítész is arról beszélt, az építkezés miatt nem kell majd fákat kivágni, ám nem sokkal azután, hogy a kivitelező felvonult a területre, megkezdődött a fák kivágása. A megnyitón Szita Károly polgármester ígéretet tett, a város rendbe teszi a laktanya környékét, a Cseri parkban játszótereket, futópályát és kültéri kondiparkokat építenek.