Tiborcz cége engedélyt kapott, luxusszállodát építhetnek a Vigadó mellett

A főváros építészeti örökségére hivatkozik a BDPST Group, miközben simán kibelezhetik a Mahart-székházat.

A BDPST Group ingatlanfejlesztő megkapta az építési engedélyt a Vörösmarty tér szomszédságában található, a Mahart-, valamint a Futura-házat is átölelő épülettömb komplex felújítására, abban ötcsillagos szálloda is helyet kap – közölte a cég az MTI-vel szerdán.

Az engedélyt április 8-án kapta meg Tiborcz István vállalkozása: a cég szerint ötcsillagos, design hotelként és prémium lakóépületként használják majd a felújított épületegyüttest, a beruházás pedig „a főváros építészeti örökségének megóvása és értékmentése szempontjából is kiemelkedő jelentőségű” lesz.

Mint a hvg.hu megtudta munkálatok során a beruházó belül mindent átépíthet, csak a homlokzatot kell eredeti formájában megőrizniük – köszönhetően annak, hogy kiemelt beruházásról van szó. A korábbi MAHART-székház belsőépítészeti megoldásai magukban is értéknek számítanak. Egyedi kialakításában minden a hajózásra emlékeztet: a csillárok hajókerék alakúak, a lépcsőkorlátok pedig hajókorlátot imitálnak, gyönyörű ólomablakok díszítik. Kérdés, hogy ebből megmarad-e bármi is. A beruházó szerint a három épületegységből kettő teljesen leromlott állapotú, ami indokolttá teszi az átalakítást: azt ugyanakkor a. A vállalat felújítaná a környező közterületeket is, ezért településfejlesztési megállapodást kötöttek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával. A megállapodás értelmében a vállalat hozzájárul a Vörösmarty tér és környezetének felújításához, illetve a helyi előírások szerint garanciát vállal az építkezés által igénybe vett útburkolatok sérülése esetén azok kijavítására. Az egykori székházba tervezett ötcsillagos hotelt a Marriott International lánc fogja üzemeltetni, az Autograph Collection Hotels márka alatt.