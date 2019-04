Mit (t)együnk, hogy ne plusz kilókat hozzon a nyúl?

A húsvét az egészséges táplálkozás szempontjából „szerencsés” ünnep – mondta a dietetikus. Ilyenkor már sok friss zöldségfélét lehet kapni, ezért akár egészséges(ebb)en is össze lehet állítani a menüt.

A húsvéti étkezések fő eleme természetesen a sonka, ami hagyományosan disznóból készül és Barcza Zsuzsanna dietetikus szerint, ha nincs valamilyen komoly egészségügyi problémánk, ezen nem is érdemes változtatni. A rengeteg fajtából azonban jó minőségű: „rendes” füstölésű és nem gyorspácolt és -érlelt, ízfokozókkal turbózott, viszont lehetőleg kevésbé zsíros változatot válasszunk. Ínyencek – ha nincsenek elvi aggályaik és nem sajnálják az állatot - kipróbálhatják a fiatal bárányhúst is – mondta a szakember a Népszavának.

A húsvét másik elengedhetetlen kelléke a tojás, amelynek táplálkozás-élettani hatásairól folyamatos viták zajlanak, de mostanában inkább az az elfogadott álláspont, hogy a koleszterintartalma nem annyira egészségkárosító, mint néhány évvel ezelőtt gondolták. A fogyasztott mennyiséggel azonban nem érdemes túlzásba esni. A néhány darab főtt tojás, ha nem vagyunk betegek, nem fog ártani, de majonézes salátaként sok felesleges kalóriát juttat a szervezetbe. A sárgája tartalmazza a hasznosabb anyagokat, a fehérje viszont az alacsony energia- és magas fehérjetartalma miatt előnyös.

Értékes a sárgája A zsírban oldódó vitamintartalma mellett a tojássárgájában lévő lecitin az esszenciális kolin forrásául szolgál, amelynek már néhány hetes hiánya is kóros májelváltozást okoz, elégtelen bevitele csökkenti a folsavszintet, ami nemcsak veszélyezteti a meglévő terhességet, de megnehezíti a létrejöttét is. A kolin megakadályozza, hogy a koleszterin megtapadjon az erek falán, felelős az agy fejlődéséért, a normális zsíranyagcseréért és szerepe van a sejtkommunikációban, amelynek zavarát a rák kialakulásának egyik tényezőjeként tartják számon. A tojássárgája-kivonattal kezelt Alzheimer-kóros betegek tüneteinek javulását főleg a magas lecitin (kolin) tartalommal hozzák összefüggésbe. A tojássárgájának az igen hasznos omega-3 tartalma is jelentős.

Szerencsés a húsvét, illetve az, aki egészségesebbé szeretné tenni az ünnepi étkezést, tavasz lévén már megjelentek ugyanis a piacokon a friss zöldségek, amelyeket a dietetikus ajánlása szerint érdemes bőven fogyasztani a fehérjék mellé. A legjobb, ha a nyers tormát lereszeljük, mert így megmaradnak a hasznos illóolajai. Ezek segítik az emésztést, de a máj méregtelenítését is támogatják, és kiemelkedő a vértisztító hatásuk is. A torma sok vitamint tartalmaz, C-vitaminból például többet is, mint a citrom.

A másik ajánlott „csodazöldség” a cékla , de a bolti helyett ezt is inkább magunk készítsük, megfelelő színfogó intézkedésekkel és erővel felvértezve reszeljük le és például citrommal ízesítve tálaljuk. A benne található antocianin nevű flavonoid erős antioxidáns hatású vegyület, azaz megvédi a szervezetet az oxidatív folyamatoktól, rugalmasan tartja az erek falát, vérnyomáscsökkentő és -képző hatású. Mindkét gyökérnövény – nyersen - magas rosttartalmú, ezért jól kiegészítik a nehezebben emészthető ételeket, például a sonkát. Érdemes sok hagymát és akár az emésztést támogató medvehagymát is tenni a tányérra, aminek éppen most van az egyébként rövid szezonja.

Lehetőleg úgy, hogy kenyérnek ne is maradjon hely. Bár a kalács is hagyományosan húsvéti étel, mértéktartóan ajánlott fogyasztani. Kalandvágyók persze kísérletezhetnek teljes őrlésű vagy alternatív lisztekből készíteni, de Barcza Zsuzsanna szerint inkább arra figyeljünk, hogy „jó” környezetben, sok zöldséggel körítve fogyasszunk belőle, keveset. A mértékletesség mellett ez a „trükk” az ünnepi édességeknél is bevethető. Egy zöldségben gazdag étkezés után elfogyasztott kevés sütemény ugyanis kevésbé problémás, mint az uzsonnára és önmagában, tehát rostos környezetbe helyezés nélkül megevett, ráadásul nagyobb mennyiségű, például csokinyúl felfalása.

Csínján az alkohollal

Az ebédhez, vacsorához kis mennyiségben elfogyasztott alkohollal sincs probléma – mondta a dietetikus. Sokszor azonban ilyenkor már a reggel is italozással indul, ügyeljünk, hogy legalább ne éhgyomorra történjen; legyen, ami felszívja. Mivel az alkohol folyadékot von el a szervezetből, folyamatosan és bőségesen igyunk vizet, is.