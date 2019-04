Tóth Bertalan: "a feleségem nem ért rá"

Több forrásból is úgy tudjuk: a szakmában kész tényként kezelik, hogy a 4iG Nyrt. a legesélyesebb a fejlesztés megvalósítására.

Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha érdekeltsége, a 4iG Nyrt. és a T-Systems konzorciuma fejlesztené az országos elektronikus jegyrendszert –a Nemzeti Elektronikus Jegy Platform (NEJP) közbeszerzési dokumentumai között. A két cég közösen adott be ajánlatot a projektre. A portál információival egybevág lapunk értesülése: több, független piaci forrásból is úgy tudjuk, hogy a szakmában kész tényként kezelik, hogy a 4iG Nyrt. a legesélyesebb arra, hogy megvalósítsa – a tervek alapján 2020 végére, 2021 elejére elkészülő – fővárosi e-jegy fejlesztését. Ez annyit jelenthet, hogy a főváros 65 milliárd forint körüli jegybevétele a Mészárosék által kialakított rendszeren fog keresztülfolyni. Érdeklődésünkre hallgatag maradt a Főváros, valamint az e-jegyrendszer kiépítésében közreműködő Belügyminisztérium is, így nem tudni, hogy mekkora büdzséből valósítanák meg a fővárosi jegyrendszert. A budapesti e-jegyrendszer kialakításával egyébként már több mint egy évtizede küzd a főváros. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2014-ben a német Scheidt & Bachmann (S&B) Gmbh-val szerződött a nagyjából 800 beléptetőkaput és több ezer jegyautomatát magábanfoglaló rendszer kiépítésére, a projekt megvalósítását pedig 2017-re ígérték. A teljesítés viszont nehézkesen haladt, ebben pedig a túlbonyolított koncepció mellett az is szerepet játszott, hogy piaci vélekedések szerint a németekkel kötött szerződés eléggé „laza” volt, így a német céget leginkább csak a hardverek leszállítására kötelezte, ám a rendszer beüzemelésére nem. Végül – a rugalmas,integrált, gazdaságos és okos szavak kezdőbetűi alapján – Rigo névre keresztelt projekt tavaly ősszel hivatalosan is bedőlt, a BKK pedig kénytelen volt szerződést bontani a S&B-vel, a botrány miatt pedig Dabóczi Kálmán BKK-vezérnek is távoznia kellett. Pintér Sándor és Tarlós István akkor azt közölték, hogy az e-jegyrendszer a jó ideje – sajátos módon a fővárosi Rigo-val párhuzamosan fejlesztett – országos, Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platformon (NEJP) keretében valósul majd meg. A főváros azóta is azt kommunikálja, hogy a Rigo bedőlésével nem érte kár az adófizetőket, azonban azóta sem válaszoltak arra a konkrét kérdésünkre, miszerint hogy az S&B által a Rigo-hoz vaskos milliárdokért leszállított hardverek – beléptetőkapuk, automaták, szerverek – egyáltalán beilleszthetőek lesznek-e az új rendszerbe vagy hulladékvasként fognak-e hasznosulni.