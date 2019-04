A családokra marad a védelem – Továbbra sem támogatják a védőoltást

Egyelőre nincs szó arról, hogy támogatással juthatnának a Meningococcus B elleni oltáshoz a magyar családok – derült ki a szaktárca lapunknak adott válaszából.

A járványos agyhártya-gyulladás néhány óra alatt válhat végzetessé, de aki túléli, annak a szervezetében is maradandó fogyatékosságot okozhat. Magyarországon az elmúlt két évben 42 Meningococcus okozta agyhártya-gyulladás volt, a fertőzés elsősorban a csecsemőket, a kamaszokat, és a fiatal felnőtteket veszélyezteti. Az elmúlt két évben a betegek fele 6 évesnél fiatalabb volt. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Póta György szerint a kór ellen hatékony védelmet csak az oltás nyújthat, ezért a csecsemőket a baktérium B és a C törzse elleni vakcinával is ajánlott beoltani. Ez két egymással nem helyettesíthető védőoltást kíván, melyek együtt adhatnak teljes védettséget – állította a szakember. A kormány két éve, Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkársága idején tette támogatással elérhetővé a Meningococcus C elleni vakcinát, így azért a szülőknek csak 300 forintos úgynevezett doboz díjat kell fizetniük. A betegség másik lehetséges kórokozója, a B típus elleni oltóanyag azonban változatlanul csak teljes áron vásárolható meg. A vakcina egyetlen adagja 27-30 ezer forint, s a védettség megszerzéséhez legalább 3-4 oltásra van szükség. A Népszava érdeklődésére a szaktárca azt válaszolta: a magyar járványügyi helyzet nem indokolja, hogy a Meningococcus elleni védőoltás a nemzeti immunizációs program részévé váljon. Hozzátették: a védőoltások kockázathaszon elemzését rendszeresen elvégzik a „kompetens egészségügyi szakemberek” figyelembe véve a járványügyi helyzetet és az elérhető védőoltásokat. – Magyarországra tudomásom szerint olyan vizsgálat nem készült a Meningococcus B oltóanyaggal kapcsolatban, amely a hazai viszonyok alapján vizsgálta volna a költséghatékonyságot, de az eredménye nagyjából borítékolható figyelembe véve a betegség ritkaságát – mondta lapunknak Ferenci Tamás biostatisztikus, aki több összefoglaló cikket is készített és közölt a Meningococcus B védőoltással kapcsolatban. Megjegyezte: Angliára, Németországra, Franciaországra, Olaszországra elkészültek ezek az egészség-gazdaságtani vizsgálatok is, s nem túl meglepő módon az derült ki, hogy a Bexsero-val történő általános oltás szinte semmilyen körülmények között nem tekinthető költséghatékonynak vagy csak drasztikusan alacsonyabb oltóanyag-ár mellett. Nagyon leegyszerűsítve számolva Magyarországon egy megbetegedés megelőzése a Bexseroval – évi 90 ezer születés mellett, a jelenlegi vakcina ár és betegség-előfordulás mellett – 700 millió, egy halálozás elkerülése több mint 2 milliárd forintba kerülne.