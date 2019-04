A fizetőparkolásban minden megtörténhet és még az ellenkezője is

Feleannyiért szállít egy cég parkolóautomatákat Pécsre, mint Óbudára, ahol verseny sem volt.

Az utolsó pillanatban szorult ki a DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft. a zuglói parkolási üzletből, pedig csaknem 300 millió forinttal olcsóbb ajánlatot tett a parkolóautomaták leszállítására és üzemeltetésére, mint a győztes csoportosulás, amelyik egy egymilliárd feletti ajánlattal álltak elő – írja a 24.hu . Két éve a zuglói bírálóbizottság kevesellte az árat, és kizárta a versenyből a céget. Éppen ezért furcsa, hogy

a DBM most két üzletet is megkapott egymás után – ráadásul az egyik munkát a másikhoz képest jóval magasabb áron.

A vidéki nagyvárosok közül 2017 végén először Szegedre telepítettek olyan parkolóautomatákat, amelyeknél érintésmentes bankkártyás fizetés is lehetséges, most pedig Pécsen helyeznek el 168 ilyet. A helyi városüzemeltetési cég felhívására hárman jelentkeztek és a DBM nettó 274 milliós ajánlatával győzött. A legyőzöttek között volt a Parkeon SAS – C-Ware Kft. konzorcium, amely két éve Zuglóban megkapta az üzletet A pécsi verseny eredményhirdetésével egybeesett az is, hogy a budapesti III. kerület is elindította saját közbeszerzési eljárását 80 darab, ugyanolyan típusú parkolóautomata beszerzésére.

Ám ott már nem volt verseny: egyetlen céget hívtak meg a tárgyalásos eljárásra: a DBM Kft.-t.

A Pécsnek leszállítandó automaták darabja nettó 1,63 millió, az óbudai üzletnél dupla ennyibe, 3,25 millió forintba kerül, az óbudai önkormányzat ragaszkodik ezekhez – nyilatkozta a portálnak Baranyi Krisztina, ferencvárosi önkormányzati képviselő, aki aktív szereplője volt a ferencvárosi parkolási botrány feltárásának is. A III. kerületi önkormányzat



nemcsak az automaták leszállításával bízta meg a DBM Kft.-t, hanem a rendszer 2025 nyaráig tartó üzemeltetésével is.