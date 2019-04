Elege lett a gyűlölködésből, elhagyja az országot az ember, aki elintézte, hogy az anyáknak ne a földön kelljen aludni a kórházakban

Nem akarja, hogy a kislányai ilyen környezetben nőjenek fel.

Eladja több évnyi felújítás után éppen csak elkészült házát és elhagyja az országot az „Ágyat az anyukáknak” akciót szervező Orosvári Zsolt - írja a hvg.hu . A sárbogárdi családapa online gyűjtést indított, amiből több mint 400 összecsukható ágyat vásárolt és juttatott el az ország ötven, gyerekeket is ellátó kórházába, hogy a beteg gyerekeiket kísérő szülőknek ne a földön vagy székeken kelljen éjszakázniuk. Most viszont elege lett. Pár napja felháborodott Facebook-posztban számolt be róla, hogy a kertben játszó, hároméves kislányát egy nyugdíjas korú nő azzal traktálta kerítésnél, tudja-e, hogy terrorista migránst fogtak Magyarországon, majd – miután elzavarták – még egy „ismeretterjesztő” szórólapot is át akart adni erről. „Inkább elmenekülök innen! Inkább én leszek migráns valahol” – írta másnap Orosvári Zsolt. Elege van a gyűlölködésből, uszításból és agymosásból, nem akarja, hogy a kislányai ilyen környezetben nőjenek fel.