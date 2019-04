A román bojárok orvtámadása

1919: orvtámadás az erdélyi határon álló csapatok ellen. Székely hadtestek bevetésen

Rövid híradás számolt be arról, hogy a csúcsai demarkációs vonalon a románok a fegyverszünet nyílt megsértésével támadásba mentek át A román bojárok orvtámadásának részleteiről a hadügyi népbiztosság részéről a következőket közlik:

- A Tanácsköztársaság kormánya éppen úgy, mint, az előző népkormány is, híven és becsülettel teljesítette az ántánt-csapatok főparancsnokságával kötött fegyverszüneti szerződést, annak minden egyes pontját. Ennek ellenére ax ántánt-imperialisták bojár-kirendeltsége szerdán orvul megtámadta az erdélyi fronton álló csapatainkat.

A támadás a Színérváralja-—Zilah—Csucsa-i vonaton történt

A románok nagyobb erőket koncentráltak erre a frontrészre, minek következtében vörös katonáink helyenként hátrább vonultak, jobb állásokba.

Vörös katonáink a beérkezett jelentések szerint példás hősiességgel harcoltak. Megmutatták, hogy ha kell, vérükkel is meg tudják pecsételni a proletárállam iránti hűségüket. Különösen a budapesti 32-esek, a székely 21-esek; a székely 21-esek és más ezredek küzdöttek vitézül.

A románok óriási veszteségeket szenvedtek, de természetszerűleg a mi oldalainkon is voltak veszteségek. Katonáink számos románt foglyul ejtettek. A mieink közül alig néhányan estek fogságba, egy sem adta meg magát.

A románok, úgy látszik, azt akarják erőszakolni, hogy csapatainkat addig a vonalig vonjuk vissza, amelyet az ántánt Vix alezredes legutóbbi jegyzékében a semleges zóna keleti határvonalakén kijelölt.

Népszava 1919. április 19.