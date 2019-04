Nyilvánosságra hozták a Mueller-jelentést, Trump diadalmasan pózol a Twitteren

Trump igazságügyi minisztere teljes felmentésként interpretálta a jelentést, maga Mueller azért sokkal árnyaltabban fogalmaz.

Sem Donald Trump elnök kampánycsapatának munkatársai, sem egyetlen amerikai állampolgár nem játszott össze oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampány idején - jelentette be William Barr amerikai igazságügyi miniszter azon a sajtótájékoztatóján, amelyet a Mueller-jelentés nyilvánosságra hozatala előtt tartott csütörtökön. A sajtótájékoztatót egyébként még az előtt tartották, hogy az összesen 448 oldalnyi jelentést teljes egészében közzétették volna. A bizottság két dolgot vizsgált: egyrészt hogy Trump vagy kampánycsapata összejátszott-e az oroszokkal a választási kampányban, illetve hogy az elnök akadályozta-e a vizsgálatot. A miniszter a sajtótájékoztatón leszögezte: a Mueller-bizottság nem talált bizonyítékot sem összejátszásra, sem összeesküvésre az orosz kormányzattal vagy az Internet Research Agency (IRA) nevű orosz álhírgyárral. Azt viszont megerősítette: az orosz kormány valóban be akart avatkozni az amerikai választási folyamatba. Elmondta: Robert Mueller és munkatársai részletesen kivizsgáltak egy sor kapcsolatfelvételt a Trump-kampány munkatársai és oroszokkal kapcsolatban álló személyek között, de nem találtak bizonyítékot sem összejátszásra, sem az amerikai törvények bárminemű megsértésére. "Ez a lényeg: csaknem két esztendeig tartó vizsgálat, több ezernyi idézés és tanúk százainak meghallgatása után a különleges vizsgálóbizottság megállapította, hogy az orosz kormány ugyan támogatta a 2016-os elnökválasztási folyamatba történő törvénytelen beavatkozást, csakhogy a Trump-kampány, vagy bárki más nem játszott össze velük ebben" - fogalmazott a miniszter. Erről a jelentés azt mondja: a Trump-kampány munkatársai valóban nem játszottak össze oroszokkal, de tisztában voltak azzal, hogy hasznukra válhatnak Moszkva törvénytelen akciói a választás befolyásolására - hangsúlyozta a jelentés, amely megjegyezte azt is, hogy az elnöki kampánycsapat "érdeklődést tanúsított" az oroszok által eltulajdonított és a WikiLeaks portálon nyilvánosságra hozott anyagok iránt, hogy ezzel kárt okozzon a Demokrata Pártnak és elnökjelöltjének, Hillary Clintonnak. A miniszter kifejtette: a Mueller-bizottság nem talált elégséges bizonyítékot arra, hogy Donald Trump akadályozta volna az igazságszolgálatot. A bizottság tíz esetet vizsgált meg, amikor szóba kerülhetett az igazságszolgáltatás akadályozásának kísérlete. Maga Mueller azért máshogy fogalmaz a jelentés második kötetének előszavában, amikor azt írja,