Hasogdzsi-gyilkosság: kémek elfogásával büszkélkedik Törökország

Cenzúrázták a Leica optikai készülékeket gyártó német vállalat oldalát a kínai Weibo mikroblogon, miután a cég neve összefüggésbe került egy az 1989-es Tienanmen téri vérengzést is bemutató promóciós videóval - derül ki a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap pénteki cikkéből. Az ötperces, The Hunt című reklámfilm ("a vadászat" - többek közt a Vimeo -n és a Youtube -on is megnézhető), amelyet a héten tettek közzé, a történelem több sötét pillanatait eleveníti fel. A központi szálat egy nyugati újságíró története adja azonban, aki egy pekingi szállodából próbál kijutni az utcára, hogy dokumentálhassa a kínai hadsereg tüntetők elleni fellépését, mely 2-10 ezer életet követelt, de ebben a katonák próbálják akadályozni.

A videót a kínai internetcenzorok Kínában elérhetetlenné tették, majd pekingi idő szerint csütörtök estére már nem engedélyeztek semmilyen, a Leica nevet tartalmazó bejegyzést közzétenni a kínai Twitternek is nevezett Weibón - írja a SCMP. Az eset kellemetlen helyzetbe hozta a Leica kínai partnerét, a Huawei telekommunikációs óriáscéget is. Így nem kellett sokat várni a cég elhatárolódására. Emily Anderson, a Leica egyik szóvivője csütörtökön úgy nyilatkozott: a kérdéses videó, bár a Leica-logóval ér véget, nem a cég megrendelésére készült, így azt hivatalosan nem is hagyták jóvá. A szóvivő kiemelte:



a Leica elhatárolódik a videóban bemutatott tartalomtól, és elnézést kér bármiféle ebből adódó félreértés vagy helytelen következtetés miatt.

Hozzátette: a cég lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa, a rövidfilmet a Leica egyetlen hivatalos közösségi oldalán sem osztják meg. A SCMP azonban rámutat: a videó alkotói az elmúlt években számos díjnyertes filmet készítettek a Leica számára.

Kína jelenleg a Leica első számú növekedési piaca, ahol a Huawei-jel együttműködésben csúcstechnológiás mobilkészülékeket gyárt. A Huawei nem nyilatkozott az ügyben.