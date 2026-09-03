Megdöbbenéssel és zajos felháborodással fogadta a máltai közvélemény, hogy a bíróság felmentette a kilenc évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt kétes hírű üzletembert, Yorgen Fenecht.
A sajtó elleni támadásokat dokumentáló Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) szerint egyetlen ország hadserege sem hajtott végre olyan sok célzott támadást újságírók ellen, mint az izraeli.
A zsurnalisztát három éve lőtték fejbe, mert egy drogbáró elleni perben a koronatanú tanácsadója volt.
Hat hónap ukrajnai szolgálat után miatt.
A legtöbb gyilkosságot Haitin, Mexikóban és Ukrajnában követték el.
Az idén ez már a második hasonló eset.
Újra a legmagasabb hőfokon forrnak az indulatok a ciszjordániai Dzsenín menekülttáborban május 11-én, munka közben megölt palesztin újságíró, Sírin Abu Akla halála ügyében.
Az ukrán parlament tájékoztatása szerint 32 újságíró lelte halálát az invázió kezdete óta.
Aggasztó következtetéseket vont le a hivatalos vizsgálat a négy évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság kapcsán.
Athéni otthonánál szabályosan kivégezték Jeorjiosz Karaivazt, aki cikkeiben a szervezett bűnözés ellen lépett fel. A jelek szerint foglalkozása miatt végeztek vele.
Vádalkut kötnének a gyilkosok, rács mögött a volt miniszterelnöki kabinetfőnök, nyomást gyakorol az Európai Parlament.
Politikusok nem érintettek a hírhedt újságíró-gyilkosságban, állítja a máltai miniszterelnök. Robert Abela azután beszélt, hogy elfogták a bomba beszerzőit, akiket korábban ügyvédként ő maga képviselt.
Drámai vallomásokkal folytatódott csütörtökön és pénteken a büntetőeljárás a meggyilkolt oknyomozó riporter ügyében. Lebukásakor a felbujtó üzent a miniszterelnök kabinetfőnökének: „Ne hagyjatok magamra!”
Mint a maffiafilmeken: néhány órával bírósági vallomástétele előtt vérbe fagyva találták az újságíró-gyilkosság koronatanúját. Melvin Theuma, aki vádalku keretében megnevezte a merénylet felbujtóját, élet-halál között van.
Christian Cardonának euró százezreket ért Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró halála – állítja a bérgyilkosság közvetítőjeként eljáró férfi.
A koronavírus okozta küzdelemben is kiemelt szerepet kapott a Nemzeti Gárda egy abszurd lakossági félelem miatt.
Az ügyész azért nem életfogytiglant kért a vádlottra, mert szakértők szerint még van esély arra, hogy visszailleszkedjen a társadalomba.
A szaúdi rendszert kritizáló újságírót megfojtották és feldarabolták –a támadók megrendelésre öltek, a szálak a mindent tagadó rijádi koronaherceghez vezetnek.
Joseph Muscat is érintett lehetett Daphne Caruana Galizia kivégzésében.
Sajtóértesülések szerint órákon belül lemond Joseph Muscat miniszterelnök, miután kabinetjének tagjai belekeveredtek Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró megölése nyomán kirobbant botrányba.
A változás ígéretével választották elnökké tavaly Andrés Manuel López Obradort, de a burjánzó utcai erőszak, az elképesztő méretű korrupció és a mindennapi gyilkosságok országában semmi sem változott.
A két embert, akik állítólag az Egyesült Arab Emírségek titkosszolgálatainak dolgoznak, az isztambuli főügyészség által folytatott nyomozás keretében fogták el.
A világ leggazdagabb emberének magánnyomozói arra jutottak, a kémkedés Szaúd-Arábia műve, mégpedig azért, mert Bezos lapja túl sokat foglalkozott az újságíró-gyilkossággal.
21 embert vettek őrizetbe a szaúdi hatóságok. Nincs köztük a trónörökös: az államügyész szerint a hírszerzés helyettes vezetője adott parancsot a leszámolásra.
Igyekeznek tompítani az Egyesült Államok kormányzati forrásai a hírszerzők állítását, miszerint erős bizonyíték szól arról, hogy a szaúdi koronaherceg kezén szárad Hasogdzsi vére.