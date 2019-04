Az exit poll szerint Zelenszkij irgalmatlanul megverte Porosenkót az elnökválasztáson

A humorista felmérések szerint háromszor annyi szavazatot kapott, mint a hivatalban lévő államfő.

Volodimir Zelenszkij toronymagasan nyerte az ukrán elnökválasztás második fordulóját a vasárnap esti urnazárás után közzétett első exit poll-felmérés eredménye szerint. Az úgynevezett nemzeti felmérés előzetes - helyi idő szerint 18 órai - adatai alapján a humorista elnökjelölt a szavazatok 73,2 százalékát szerezte meg, míg Petro Porosenko hivatalban lévő államfőt a választók 25,3 százaléka támogatta. A nemzeti exit pollt a Demokratikus Kezdeményezések, a KMISZ és a Razumkov Központ nevű szociológiai intézetek végezték közösen. A végleges - az urnazáráskor készült - exit poll-eredményeket este tíz órakor teszik közzé. Petro Porosenko az exit poll ismertetése után elismerte vereségét. Újságírók előtt azt ígérte, hogy már most telefonál Zelenszkijnek, és gratulál neki. "Már a jövő hónapban elhagyom az államfői posztot, így döntött az ukránok többsége, és én ezt a döntést elfogadom" - jelentette ki. Zelenszkij a Facebookon élő videókapcsolással a stábjából köszönetet mondott elsősorban édesanyjának, feleségének, gyerekeinek és minden családtagjának, majd csapatának, stábjának, minden egyes szakértőnek, jogásznak, önkéntesnek, megfigyelőnek és call-centeresnek. Külön kifejezte háláját "Okszanának és Ljubának, akik a fentebb felsoroltak után takarítottak". Kiemelten megköszönte a támogatást Kvartal-95 elnevezésű humorcsapata tagjainak. "Köszönöm a rendfenntartóknak a becsülettel végzett munkájukat, az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU), hogy jó állapotban megőriztek, köszönöm minden katonának és önkéntesnek, hogy védik Ukrajnát. Köszönet az újságíróknak, minden ukránnak, aki engem támogatott, és azoknak, akik másként választottak. Köszönet minden ukránnak, bárhol is legyenek most. Ígérem, hogy sohasem hagyok cserben senkit sem" - jelentette ki, majd a többi volt szovjet állam lakóihoz fordult: "Még hivatalosan nem vagyok elnök, de mint Ukrajna állampolgára minden posztszovjet országnak üzenem, nézzetek ránk, minden lehetséges. Hála Istennek" - tette hozzá. Az eredménytől függetlenül, Ukrajna külpolitikájának legfontosabb elemei változatlanok maradnak: az ország továbbra is az euroatlanti integráció elkötelezett híve marad, mindkét jelölt véget akar vetni a keleti régiókban folyó harcoknak, és természetesen kiáll hazája szuverenitása, területi épsége mellett. E tekintetben különbségek csak a hangsúlyokban mutatkoznak. Zelenszkij viszont egy sor területen radikális fordulatot ígért.