Még 87 bombát találtak Colombóban, vészhelyzetet hirdettek Srí Lankán (videón az egyik pokolgép robbanása)

Orosz anyanyelvű komikus színész aratott elsöprő győzelmet az ukrán elnökválasztáson. A politikai tapasztalat nélküli fiatal Volodimir Zelenszkij jelezte, az ország külpolitikájában nem lesz változás.

Nem hozott meglepetést az ukrán elnökválasztás második fordulója: a politikában újonc komikus színész, Volodimir Zelenszkij a számítottnál is fölényesebben, 73,22 : 24,45 arányban győzött. A pár hétig még hivatalban maradó Petro Porosenko elnök a választásokat tisztának, becsületesnek nevezte, azonnal elismerte vereségét és gratulációja mellé segítségét is fölajánlotta utódjának. Ukrajna a nemzetközi porondon tovább folytatja euroatlanti integrációs politikáját. Az új elnök véget akar vetni a keleti területeken folyó harcoknak, mindenekelőtt haza akarja hozni a hadifoglyokat, és tisztában van vele, hogy ehhez tárgyalásokra van szükség Oroszországgal. Ukrajna szuverenitása és területi épsége azonban számára sem lehet alku tárgya. Mivel Ukrajna változatlanul a nemzetközi politika egyik fő témája marad, az új elnök színre lépésével mindinkább előtérbe kerül az is, mi változik és mi nem magán Ukrajnán belül. Volodimir Zelenszkij, ha egyelőre még csak a protokoll jóvoltából is, néhány órán belül a világpolitika sűrűjében találta magát. Telefonon hívta őt Donald Trump amerikai elnök, s mint ukrajnai képviselője, Krt Volker később elmondta, a gratuláción túl reményét fejezte ki, hogy folytatódik a két ország hatékony együttműködése. Az elsők közt gratulált Macron francia és Duda lengyel elnök, Juncker és Tusk, az Európai Unió vezető tisztségviselői. Valamennyien egyúttal köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a távozó elnöknek, Petro Porosenkónak is következetes euroatlanti integrációs politikájáért. Angela Merkel német kancellár jókívánságait megtoldotta azzal, hogy mielőbb szívesen látná Volodimir Zelenszkijt Berlinben. Ha gratuláció nem is, de figyelemre méltó megjegyzés érkezett Moszkvából is: Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök nem gratulált, azt mondta, Volodimir Zelenszkij sem vesz majd vissza a választási kampányban is használt oroszellenes retorikából, és bár nincsenek illúziói, a két ország viszonyában talán mutatkozhat esély a javulásra. Kétségtelen, Porosenko és Putyin személyesen is oly ellenszenvet táplált egymás iránt, hogy erre korábban komolyan még gondolni sem lehetett. Putyin orosz elnök sajtótitkára kijelentette, Moszkvában tisztelettel viszonyulnak az ukrán nép döntéséhez, annál is inkább, mert az eléggé nyilvánvaló. Arról viszont korai még beszélni, gratulál-e az orosz elnök Zelenszkijnek, vagy lesz-e valamiféle együttműködés - tette hozzá Dmitrij Peszkov. Zelenszkij ugyanakkor megerősítette, Ukrajna külpolitikai irányvonalában nem lesz változás: szoros kapcsolat az Európai Unióval és a NATO-val, az eddiginél hangsúlyosabban a G7-ekkel, az ország szuverenitását és területi épségét illetően alkunak helye nincs, viszont tárgyalni kell Oroszországgal: a keleti területeken békét kell teremteni, a legfontosabb pedig, hogy a hadifoglyok mielőbb hazatérhessenek szülőföldjükre. Ez pedig csakis tárgyalások révén érhető el. Porosenko az első exit poll eredmények nyilvánosságra kerülése után azonnal gratulált Zelenszkijnek, de nyomban kijelentette, csak az elnöki hivatalból távozik, a politikából nem. Zelenszkijnek kemény, következetes ellenzékkel kell számolnia, az első pillanattól kezdve - mondta. Utóbb viszont kelet-európai vidékeken szokatlan gesztust tett: fölkínálta segítségét utódjának, aki - fölocsúdva meglepetéséből - megígérte, ha szüksége lesz rá, bizony fölhívja őt telefonon, sőt, ha erre "társadalmi megrendelés" mutatkozik, akár tisztséget is kaphat.. Márpedig az új elnöknek, különösen az első időben, szüksége lehet elődje segítségére. A 450 tagú törvényhozásban Zelenszkij pár tucat képviselőre számíthat, mert hiába vezeti pártja, A Nép Szolgája a népszerűségi listát, új parlamentet csak október végén választ Ukrajna. Ugyan föloszlathatná a jelenlegit, és új választásokat írhatna ki, de ennek nagyon szigorú időbeli korlátai vannak; a naptár nem kínál rá lehetőséget. Ráadásul a közvélemény-kutatások alapján az emberek nagy része olyan kérdésekben vár gyors intézkedéseket Zelenszkijtől, amelyek nem elnöki hatáskörbe tartoznak (például rögtön az első helyen a kommunális szolgáltatások tarifáinak csökkentése). Ő maga a parlament ellenállását úgy gondolja kivédeni, hogy törvényi kezdeményezéseiről és azok parlamenti fogadtatásáról részletekbe menően értesüljön a közvélemény. Szerinte ez az őszi választások előtt nemcsak a szavazókat igazíthatja el, hanem hatásosan befolyásolhatja a képviselők hozzáállását is egy-egy kérdésben. Az üzleti élet mindenesetre, és ez mindig pontos barométer, kedvezően reagált, s mint ugyancsak mindig, tele van igénynek is fölfogható várakozással, de ezt bizakodva és nem kétkedve fogalmazza meg.