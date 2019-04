Hasznos a méz, de nem mindenkinek

A megfelelő koleszterinszintet a vérben lévő „rossz” és „jó” koleszterinek arányának "beállításával" tudjuk elérni.

A koleszterin nem egy eleve üldözendő anyag, bizonyos mennyiségben kifejezetten szükséges is. A sejtek egyik alkotóeleme, részt vesz a hormontermelésben és a D-vitamin szintézisében is. Az úgynevezett káros koleszterin (LDL) szintje és a szív-érrendszeri betegségek azonban különösen szorosan összefüggnek egymással. Ha a vérben túl sok halmozódik fel, amelyet a szervezet nem képes lebontani, a felesleg az artériák falában lerakódik. Ezek a plakkok csökkentik az erek rugalmasságát, szűkítik az átmérőt, így az erek nem tudják a megfelelő vérmennyiséget átengedni, ami miatt a környező sejtek kevesebb oxigént kapnak, és a szervek működése alapvetően károsodhat. Végzetes esetben az ér el is záródhat, ami szövetelhaláshoz vezet.

Így csökkenthetjük a „rossz” szintjét

A máj elég koleszterint termel, hogy kielégítse a szervezetünk szükségleteit, így amit külsőleg, az élelmiszerrel és itallal viszünk be, többnyire már fölösleges. Tehát elsősorban a táplálkozásunk és életmódunk reformja csökkentheti a magas koleszterinszintet. A dietetikusok szerint az elsődleges szabály, hogy a telített és transzzsírok ne haladják meg a napi bevitt kalóriamennyiség 5-8 százalékát. Ezért érdemes kevesebb vörös húst, zsíros tejet, tejterméket fogyasztani. A baromfihúsról távolítsuk el a bőrt, csökkentsük az előrecsomagolt-, félkész-, kész- és gyorsételek fogyasztását. A trópusi zsiradékokból – pálma- és kókuszolaj - csak keveset fogyasszunk, amennyire lehet, kerüljük a cukor fogyasztását; együnk kevesebb bolti kekszet, süteményt, nápolyit, rágcsálnivalót, pékárut és üdítőitalt. Mérsékeljük a bolti sós, olajos rágcsálnivalókat is. Limitáljuk az alkohol mennyiségét, ha iszunk, napi 1-2 dl jó minőségű vörösbort válasszunk. Célszerű dietetikus segítségét kérni, mert az optimális, egyénre szabott étrend a „kilengések” esélyét is csökkenti.

Dr. Sztancsik Ilona, a A koleszterinszint csökkentése szempontjából is lényeges, hogy kerüljük az aktív és passzív dohányzást, tartsuk fenn vagy állítsuk vissza a normál testsúlyt, és rendszeresen mozogjunk. Amennyiben pedig a magas koleszterinszint mellé más problémák is társulnak, mint például cukorbetegség vagy magas vérnyomás, feltétlenül szükség van orvosi kezelésre is - mondta, a Budai Kardioközpont szakorvosa.

„A koleszterinszint csökkentéséért sokat tehetünk az életmód megváltoztatásával. A rendszeres testmozgás például erősíti a szívizomzatot, segíti a fogyást, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet. Már három kilogramm súlycsökkenés mérhető koleszterinszint csökkenéssel jár.”

Vannak olyan helyzetek, amikor gyógyszerre is szükség van a normál értékek beállításához. Ilyen például, amikor öröklötten magas a koleszterinszint, illetve amikor már olyan előrehaladott az állapot, hogy a metabolikus szindróma más elemei is növelik a szív-érrendszer betegségek rizikóját.

Így növelhetjük a „jó”szintjét

Fogyasszunk kevesebb transzzsírt tartalmazó margarint és a sok hidrogénezett növényi olajokat tartalmazó, bolti édességeket. Sütéshez-főzéshez használjunk vitaminokkal (pl. D-, A-vitamin) dúsított, többféle zsiradékot (pl. olívaolaj, repceolaj, kukoricaolaj, napraforgóolaj) is tartalmazó olajat. Legyen több nyers zöldség és gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona az étrendünkben. Ismerkedjünk meg az avokádóval; használjuk krémekhez, salátákhoz. Nem kell minden nap húst hússal enni, feltétként fogyasszunk olajos magvakból, gabonákból vagy babból, lencséből készült fasírtokat, tengeri halakat, zsírszegény túrót, tofut. A rizs- és burgonyaköret helyett színesítsük a menüt kölessel, hajdinával, quinoával. Mindig válasszuk az alacsony zsírtartalmú, sovány tejtermékeket. A fizikai aktivitás, a sport legyen része mindennapjainknak.