A Kúria szerint is jogot sértett a csak a Fidesz ajánlásairól tudósító TV2

Félelmetes ütemben gazdagodik az Orbán szívének kedves alapítvány, 2017-hez képest tavaly megduplázták bevételüket – 13,3 milliárd forint került hozzájuk.

Közzétette 2018-as beszámolóját és közhasznúsági jelentését A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, az mfor.hu pedig elképesztő nagyságrendű és gyorsaságú gyarapodást talált Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc kedvenc szervezeténél. 2017-ben az alapítványnak 6 milliárd forint árbevétele volt, 2018-ban ezt több mint a duplájára sikerült növelni. A beszámoló szerint 13,3 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el. Csak összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy 2017-ben a teljes magyar NBI-ben jött össze 15 milliárdos árbevétel.

A fociban egészen meghökkentő növekedés nagyban köszönhető annak is, hogy a felcsúti focialapítvány mágnesként vonzza az adományozó gazdasági szervezeteket. Ilyen jogcímen ugyanis 6,3 milliárd forint folyt be a kasszába, ez a TAO-támogatásokhoz szükséges önrész fedezeteként szolgál elsősorban. Ez még az alapítvány történetében is rekordnak számít, hiszen eddig 2014-ben kapták a legtöbb adományt, 4 milliárd forintot. Most ennek a másfélszeresét könyvelhették el. A jelentés szerint az adományt az utolsó forintig felhasználták, 962 millió forintot személyi jellegű kiadásokra költötték, 1,8 milliárd dologi, 3,4 milliárd pedig felhalmozási kiadásokat fedezett. Ennél pontosabb képet nem nyújt a közzétett dokumentum. Sőt, minimális módosítással ugyanazt a tájékoztató szöveget írták a jelentésbe, mint egy évvel ezelőtt.

Egy fontos változás azonban feltűnik: 2017-ben a közlés szerint még 600 utánpótlás korú fiatal nevelésével foglalkozott az alapítvány, tavaly ez a szám 570-re csökkent

– mutat rá a gazdasági portál. A 6,3 milliárdos adomány mellett

• 139 millió érkezett a költségvetésből az akadémiai rendszer kialakítását szolgáló MLSZ támogatásként, • 7,7 milliárdot TAO-támogatásként tüntettek fel, • 130 millió normatíva támogatásként érkezett az államkasszából, • 431 millió TAO kiegészítő támogatásként, • 2,5 millió magánszemélyek adományaként, • 455 ezer forintot pedig szja 1 százalékaként érkező támogatásként könyveltek el. A 13,3 milliárd forint bevételből 2,2 milliárdot költöttek el anyagjellegű ráfordításként, 1,1 milliárdot személyi jellegűként, közel 1 milliárdot pedig értékcsökkenési leírásként és egyéb ráfordításként. A végén 8,8 milliárd forintos adózott eredményről számolhatott be az alapítvány.A ritka sikeres gazdálkodásnak köszönhetően tavaly év végén hatalmas vagyonon ülhetett az alapítvány. A saját tőkéjük ugyanis 18 milliárdról 27 milliárdra ugrott a mérleg szerint. Az eszköz oldalon 29 milliárdnyi értéket tartanak nyilván tárgyi eszközként, a pénzeszköze (bankszámlán, illetve készpénzben) összesen 1,8 milliárdja volt tavaly az előző évi 1,3 után. Bár önmagában az ismeretlen jótékonykodó cégektől érkező 6,3 milliárdos adomány nagysága elképesztő, ez csak egy kisebb szelete a teljes tortának. 2011 és 2018 között a felcsúti alapítványhoz összesen 22,4 milliárd forint adomány érkezett. Ugyanezen időszak alatt 23 milliárdot tudtak összegyűjteni TAO-támogatásként, vagyis a cégek 8 év leforgása alatt 45,4 milliárdot dobtak össze a hazai utánpótlás bástyájaként tetszelgő focialapítványnak. A nagyságrend érzékeltetése kedvéért, ebből a pénzből

• a Pancho Aréna mellett még 3 Groupama Arénát fel lehetne húzni Felcsúton, • idén pont ennyi bevételt vár a kormány az egyszerűsített vállalkozási adóból (eva), • mindössze 2 milliárddal kevesebb ez az összeg, mint amennyit gépjárműadóként vár a kormány bevételként, • ennyi pénzből gazdálkodott 2017-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség, • ilyen értékű fejlesztés indult Mészáros Lőrincék szállodaláncánál, a Hunguest Hotelsnél.