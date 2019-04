Öt év alatt tíz kötelezettségszegési per indult Magyarország ellen

Ezek közül jelenleg hét zajlik, illetve hamarosan egy újabb várható.

Az utóbbi öt év során tíz kötelezettségszegési pert indított az Európai Bizottság Magyarország ellen – közölte Tóth Bertalan MSZP-s pártelnök parlamenti kérdésére Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Ezek közül jelenleg hét zajlik, illetve hamarosan egy újabb várható. Az ellenzéki képviselő ma mintegy félszáz, uniós szabályok megsértését feltételező, a pert megelőző, zömmel az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője idejében indult eljárásról tud. Miközben Trócsányi László hivatalához eddig összesen közel másfél száz hasonló vizsgálat kötődött, az értékek uniós összevetésben nem kiugrók – véli (statisztikákat is mellékelve) Völner Pál. Az országot az uniós bíróság sosem marasztalta el irányelv-átültetés elmaradása miatt, illetve úgyszintén nem szabtak ki ránk ítélet végre nem hajtása miatti büntetést. Völner Pál hosszan ecseteli az uniós megfelelés biztosítására hivatott, ennek hiányára már az előkészítés szakaszában figyelmeztető államigazgatási eljárást. A vitás esetekben ugyanakkor a kormány áll akár a per elébe is. Az Európai Bizottság januári tájékoztatása szerint egyébként eljárás zajlik Magyarország ellen például a menekültek támogatását büntető „Stop Soros” csomag, a közös áfaszabályokat megsértő közútiforgalom-ellenőrző rendszer, az engedélyezett szint alatti cigarettaadók, a vasúti akadálymentesítési tervek elmaradása, illetve a külföldi élelmiszerek hátrányos árrésszabályai miatt.