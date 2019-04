A tűz után most a víztől féltik a Notre-Dame-ot

Lyra McKee egy négykerék meghajtású jármű mellett állt, amikor az álarcot viselő elkövető rendőrökre és bámészkodókra egyaránt lövéseket adott le.

A négynapos ünnep végeztével az Új IRA szélsőséges szervezet elérkezettnek látta az időt, hogy magára vállalja a felelősséget Lyra McKee író-újságíró életének kioltásáért. Az Ír-szigeten jól ismert 29 éves tehetség közhellyel szólva rossz időben rossz helyen járt. Bátor tényfeltáró újságíróként az észak-írországi Londonderry zavargások sújtotta Creggan negyedében tartózkodott és tudósított a tüntetésekről, amikor egy fegyveres tüzet nyitott rá. Az Új IRA nyilatkozatának közzétételét megelőzően a gyilkossággal a republikánus érzelmű Saoradh elnevezésű csoportot azonosították, amely a történteket „véletlen balesetnek” nevezte. A szerencsétlen nő egy négykerék meghajtású jármű mellett állt, amikor az álarcot viselő elkövető rendőrökre és bámészkodókra egyaránt lövéseket adott le. Ha a tragédiából valami pozitívum is fakadhat, az az lehet, hogy a megosztott Ulster minden politikai irányzata elítélte a kiváló újságíró elleni merényletet. Az észak-ír rendőrségtől származó információk szerint a katolikus közösség részéről minden precedenst nélkülöző együttműködés tapasztalható a bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítése érdekében. Az elsőként előállított két tizenéves gyanúsítottat szabadon engedték, de kedden a rendőrség megerősítette, hogy újabb őrizetbe vételre került sor. Ezúttal egy 57 éves nőt tartoztattak le a terrorizmust elhárító törvény értelmében. A lakosság részéről a rendőrség szerint „hatalmas mennyiségű” bejelentés érkezik be. A BBC News úgy tudja, hogy a rendőrség és az ügyészség már foglalkozik azzal a súlyos kérdéssel, hogy milyen védelmet nyújthatnak a tanúknak a későbbi büntetőbírósági tárgyaláson. Az Új IRA hét-nyolcéves múltra és négy gyilkosságra tekint vissza. Több kisebb radikális szervezet, köztük a Real IRA egybeolvadásának terméke azt követően, hogy a nacionalista félkatonai mozgalmakat átalakította politikai szárnyuk, a Sinn Fein konstruktív részvétele a békefolyamatban. A harmincéves észak-ír zavargásoknak véget vető nagypénteki békeegyezménynek most ünnepelték éppen „nagykorúvá válásának” évfordulóját, huszonegyedik születésnapját. Az esemény alkalmából Belfastba látogatott Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke is. A halálát követő érzelmes nyilatkozatok alapján a fiatal kora ellenére nagyon sokat elért Lyra McKee különleges egyéniség lehetett. A Belfastból csak nemrégiben Londonderrybe költözött író-újságíró hagyatéka számos közeli barátjának egyike, Kathleen Bradley szerint az lehet, hogy „ebben a városban a fegyverek nem oldanak meg semmit, a fegyvereket semmire nem szabad használni. Világos az üzenet: mindez nem OK, nem elfogadható, semmivel nem magyarázható”. A The Sunday Times publicisztikája szerint Lyra McKee „mindazt megtestesítette, ami egy megújult Észak-Írországban lehetségessé vált. Az Észak-Belfast zömében fizikai dolgozók lakta katolikus negyedében született meleg nő egy mélyen vallásos közösségben próbált érvényesülni, felülemelkedve a szűk törzsi viszonyokon”. 2016-ban a Forbes magazin a harminc legbefolyásosabb 30 év alatti európai média személyiség közé sorolta. Több nemzetközi kiadvány, köztük a Buzzfeed és a The Atlantic számára dolgozott újságíróként, íróként pedig elsősorban a dél-belfasti parlamenti képviselő, Robert Bradford tiszteletes 1981-es meggyilkolásának feldolgozásával hívta fel magára a figyelmet. A könyvet megalapozó kutatást közösségi összefogás finanszírozta. Az LGBT mozgalom és az Amnesty International egyaránt fáradhatatlan aktivistát vesztett el Lyra McKee megölésével.