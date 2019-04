Kitették az FPÖ-ből a patkányköltőt

Sietve tudatta a világgal a kormánykoalícióban részvevő osztrák szabadságpárt, az FPÖ vezére, hogy Braunauban visszaadta alpolgármesteri tisztségét Christian Schilcher, aki a pártból is kilépett. V ilágméretű felháborodást keltett ugyanis ízléstelen verse, amely szerint a patkányok föld alatti, csatornában betöltött pozícióját is zavarják az osztrák kultúra követésére képtelen migránsok. Pedig az 53 éves politikus, aki a most 130 éve született Adolf Hitler braunaui földije, már 2012 óta ontja patkányverseit. Akkor került magas pozíciójába, s haragos elődje be is panaszolta őt az FPÖ vezetésének tűrhetetlen soraiért. Brigitte Zeilingernek hiába nem tetszett Schilcher költészete, ő volt az, akinek mennie kellett a helyi szabadságpárti frakcióból. Az alpolgármester most is azt hitte, hogy a helyi újságban megjelent költeménye sikert arat, s ha kisebb dorgálás éri is őt, azt mindenki hamar elfeledi. A patkányverset azonban kiszúrta a világsajtó, a nagy nemzetközi sajtóorgánumok mind lehozták, illusztrálandó az Ausztriában ma is széles körben virágzó neonácizmust. Éppen ez késztette az ország kancellárját, a néppártot vezető Sebastian Kurzot, hogy szigorúan elítélje a náci időket idéző sorokat, s követelje helyettesétől, hogy cselekedjen. Az FPÖ elnöki tisztét is betöltő Heinz-Christian Strache alkancellár nem kénytelen volt lemondásra, kilépésre rábírni a patkány-poétát. A kereszténydemokrata néppárt és szélsőséges koalíciós partnere 2017 decembere óta kormányoz Ausztriában, azóta próbálnak konfliktus mentesen együttműködni, ráadásul úgy, hogy szalonképesnek tűnjenek. Ez viszont csökkenti az FPÖ radikalizmusát méltányoló tagság rokonszenvét. Ezért is játszik a szabadságpárt két húron: Strache, akinek neonáci múltjáról dokumentumok tömege szól, a mérsékelt, megfontolt politikus szerepét alakítja, mellette azonban rendre megnyilvánulnak az FPÖ nagyon is szélsőséges irányítói. Leginkább Herbert Kickl belügyminisztert szokás emlegetni, mint a kemény jobboldal legelszántabb tagját, aki nemrég azt kezdeményezte, hogy bűn nélkül is zárjanak börtönbe migránsokat, akiknek az arcukra van írva, hogy rosszban fognak sántikálni. Kickl elrendelte, hogy a híres traiskircheni menekülttábort, ahol például 1956-ban sok tízezer magyart fogadtak be, nevezzék ezen túl kiutazó tábornak, s nem beutazónak, ezzel is hűtve a migránsok reményeit. Kickl kezdeményezését még Christoph Schönborn, az osztrák katolikus egyház feje is szívtelennek nevezte. Az FPÖ egyik legradikálisabb politikusa, Harald Vilimsky, aki ezúttal is a párt vezető jelöltje az európai parlamenti választásokon, most az állami televízió híradójában próbált magyarázkodni a patkányvers miatt. Egyszeri esetnek mondta, a tévé híres riporterét pedig durván szidta, s kirúgatásával fenyegetőzött. Ezután a néppárt uniós képviselőjelöltjével vitázott egy privát televízióban, ahol Othmar Karas a szemére hányta, hogy az „egyszeri eset” az FPÖ kormányzása alatt már százszor fordult elő. Tavaly Alsó-Ausztriában volt például kénytelen az FPÖ a csúcsjelöltjét, Udo Landbauert lemondatni, s a pártból is kitenni, mert tagja volt egy az FPÖ bázisát jelentő szélsőséges Burschenschaftnak, ahol antiszemita, rasszista énekkönyvre bukkant a hatóság. Landbauer azóta már újra a szabadságpárt helyi irányítója. Szerdán már az osztrák államfő, Alexander van der Bellen is arra figyelmeztette Heinz-Christian Strachét, hogy tartsa vissza pártját a sokasodó hecckampányoktól.