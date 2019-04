Egy igazi nemzeti kincs

Orbán Viktor kormánya Hernádi Zsoltnak adta a Corvinust. Pár áttételt figyelmen kívül hagyva lényegében így összegezhető az egyetem úgymond megmentését célzó nagy kormányzati akcióterv. A közgazdaság-tudományokról híres intézmény kasszája kétségkívül gyakorta ürült le, és nem lehet kellemes az éves költségtervezés sem. De hogy ennek megoldásaként a képzést egy Mol- és Richter-osztalékokból gazdálkodó magánalapítványra bízzák...

Az Orbán-kormány közvagyon-szemlélete változatlanul meglehetős anarchista. Mára világossá vált: a Fidesz nem azért hirdette meg a magánosított javak visszaszerzését, mert az államot jó gazdának tartja, hanem mert a sleppnek beígérte a közvagyonból kivehető hasznot, a kockázat és a veszteség pedig marad a társadalom nyakán. Van néhány érinthetetlen tabu - mint például a privatizáció, a tan- vagy a vizitdíj -, de ezek kivételével mindent szabad, ami majdnem az, lényegében az, sőt a ködös, unortodox megoldások révén még azabb, mint ha a dolgokat a nevükön neveznénk.

Emlékezzünk: Orbán Viktor nyolc éve potom félezermilliárd forintunkért megvette a Mol ötödét, valamiféle nagy nemzeti érdekekre meg néhány, azóta semmivé vált "projektre" hivatkozva. Akkori sanda gyanúnkat, miszerint e közbefektetés mégis inkább a Csányi Sándort is sorai között tudó Mol-menedzsment érdekét szolgálta, az idő nem cáfolta. (Eszerint ha Hernádi Zsolt nyugodt, Orbán Viktor is nyugodt, és akkor mi mindannyian megnyugodhatunk.)

De tekinthetnénk erre úgy is, hogy Orbán Viktor a pénzünket feltette a tőzsdén. Ebből az elmúlt hosszú, veszteséges évek sötét alagútja után most mintha némi haszon fénysugara sejlene fel. Erre Orbán Viktor lemond a kockázat utáni jussunk közel feléről. Persze a jogokat nem el-, csak átadja - csínján a szavakkal. Hisz, végtére is, csupán kiiktatják az állami kört, és a Mol a pénzét egyenest a Corvinusba teszik. Igaz, így már nem az állam, hanem immár az egyetem Rajk Szakkollégiumának a 80-as években Orbán Viktorékkal sokat bandázó öregdiákjai dönthetnek - lényegi befektetés nélkül - arról, kik, mit, mennyiért oktassanak a Corvinuson, illetve kiket engedjenek "ingyen" az iskolapadokba.

Bár az erős alumni-hatást Hernádi Zsolt tagadja, azt elismeri, hogy így a Mol tizedét, ha lehet, még az eddigieknél is barátibb kezekben tudhatják. Azt is megpendíti, hogy ha ne adj isten elapadna a Mol- és Richter-pénzforrás, tesz más pénzt az alapítványba. Mindenesetre az üzleti élet iránt érdeklődő, kispénzű középiskolások felvételi esélyeiket a jövőben alighanem leginkább a Mol és a Richter üzleti jelentéseiből fejthetik vissza. Egy a téma iránt érdeklődő diák ma már hovatovább nem is választhat magának normális, állami felsőoktatási intézményt: Matolcsy György - szintén alapítványi áttétellel - éppenséggel a kecskeméti képzést sajátította ki magának és zavaros tanainak.

Hernádi Zsolt több interjújában biztosított afelől: a stadionok VIP-páholyaiban Orbán Viktornak a focin kívül más témát nem szabad felvetni.

Képzelem, mi lenne, ha szabad volna.