322,05 forinton az euró

Szennyezettség miatt a lengyelek és a németek nem vételeznek olajat a Barátság vezetékből; a Magyarországra is érkező déli ágon ma még nincs probléma. Az üzemanyag-ellátás biztosított.

Eddig megfelelt az előírásoknak a Barátság vezetéken Magyarországra érkező kőolaj minősége – közölte lapunkkal a Mol azok után, hogy – az MTI jelentése szerint - Lengyelország és Németország minőségi okokra hivatkozva leállította a vezetéken az orosz olajszállításokat. A Mol tisztában van a Barátság kőolajvezeték északi részét érintő minőségi problémával. A déli szakaszon - Szlovákiában és Magyarországon - a Mol és a szlovák Slovnaft több szakaszon, illetve a belépési pontokon is rendszeresen méri a termék állapotát. A Mol és a - tulajdonában lévő – Slovnaft továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, egyeztet a térség érintett hatóságaival és cégeivel – közölték megkeresésünkre az olajtársaságnál. Szakértők szerint ugyanakkor Magyarország milliárdokért több mint száz napra elegendő nyersolaj- és üzemanyagtartalékokat halmozott fel, amire érdemben mindeddig nem volt szükség. Emellett a Mol az Adria kőolajvezetéken keresztül tengeren szállított nyersanyagot is vásárolhat. E lehetőség a kőolajvezeték utóbbi nagyobb, 2007-es leállása során is felmerült. Hernádi Zsolt Mol-vezér akkor azt hangsúlyozta, hogy az esetleges beszerzési útvonal-váltás a piaci árak miatt bizonyosan nem befolyásolja az üzemanyag-tarifákat (magyarán az emiatti esetleges veszteségeket a cég viseli). Az MTI idézte Reuters hírügynökség szerint a Pern nevű lengyel vezetéküzemeltető szerdán értesítette a döntésről az orosz oldalon álló Transznyeftyet. A Belta belorusz hírügynökség jelentése szerint a szállítások szerda este nyolc órakor álltak le. A döntés a lengyel PKN Orlen és Grupa Lotos olajfinomítók, valamint a Total, a Shell, az Eni és a Rosznyefty német finomítóit érintheti. A Barátság vezetéken a világ olajfelhasználásának egy százaléka, napi egymillió hordó olaj halad át. Északi ága Lengyelországot és Németországot, a déli pedig a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát és Magyarországot látja el. A belorusz hírügynökség a déli szállítások zavartalanságáról számolt be. A cseh vezetéküzemeltetőnél, a Merolnál úgy fogalmaztak, hogy az alacsonyabb minőségű tétel még nem ért el hozzájuk. Nyugati vélemények szerint az európai vásárlók az ügy miatt kötbérigénnyel élhetnek az oroszok felé. A probléma már a múlt héten felmerült, amikor az egyik orosz olajtermelő a kutak hozamnövelésére használt – a finomítók rendszereire viszont veszélyes - vegyi anyagot juttatott a vezetékbe. Aránya az átlagos érték mintegy százszorosára, illetve a megengedett 15-30-szorosára ugrott. Az orosz energiaügyi minisztérium – határidő közlése nélkül – annyit üzent, hogy a Transznyefty dolgozik megoldáson. Egy orosz olajipari szakértő a szükséges időt egy hétre becsülte. Hasonló esetre – kisebb mértékben - legutóbb tíz éve került sor. A leállás ugyanakkor nemzetközi hullámokat is vetett: legalábbis szakértők szerint az Európában irányadó, Brent típusú olajár emiatt emelkedett 75 dolláron idei csúcsára. Kedden Szergej Grib, a Fehérorosz Olajvállalat (BNK) vezérigazgató-helyettese Minszkben már kedden közölte: az Oroszországból érkező nyersolaj-szállítmányok szervesklórvegyület-szennyezettsége miatt Fehéroroszország felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelt. A Transznyefty korábban a hét elejére ígérte a baj elhárítását. Grib szerint Fehéroroszország balti vagy ukrán kikötők segítségével más olajforrások után néz.