Fél Budapestet leszedálná a Röszkén talált nyugtatószállítmány (videó)

A két férfi egy üzemcsarnok gázvezetékét vágta át, a szivárgás láttán azonban nagyon megrémültek.

Ritka hogy a tolvajok maguk értesítsék a rendőrséget, de 2017 májusában ez történt egy fővárosi, Schweidel utcai üzemcsarnokban. A a X. és XVII. kerületi ügyészség vádirata szerint két férfi lopott fémtárgyakat egyikük munkahelyéről, és több begyűjtött fémcső, szögvas után kitalálták, hogy elviszik a csarnokot ellátó gázcsövet is. Le is flexelték a csövet, de furcsa módon nem számoltak azzal, hogy ezzel szivárgást okoznak: a levegőben terjedő gázt érezve, előbb szigetelőszalaggal próbálták elzárni a csővéget, majd felhívták a rendőrséget is.

A két ügyészség közveszélyokozás bűntette és szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. A halmazati szabályokra tekintettel, a törvénysértések miatt a vádlottak akár kettőtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatóak, ám az ítéletre várhatóan kihat majd az is, hogy a nagyobb bajt megelőzve feladták magukat.