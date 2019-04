Akár életveszélyes is lehet, de mindenkit megvisel a hőmérséklet durva ingadozása

Megváltoztatják a bélflórát ezért hozzájárulhatnak a gyerekkori elhízáshoz a leggyakrabban használt háztartási tisztítószerek – állapították meg kanadai kutatók.

A tudósok 757 csecsemő bélflóráját vizsgálták 3-4 hónapos korukban, majd súlyukat 1 és 3 éves korukban. Figyelembe vették azt is, hogy otthonukban milyen fertőtlenítő szert, mosószert vagy környezetbarát terméket használnak – számolt be a Tudatos Vásárló

A kutatók a csecsemők székletében lévő mikrobákat tanulmányozták, az adatokat a Kanadai Gyermekegészségügyi Szervezettől kapták, a testtömeg-index (BMI) pontszámokhoz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) növekedési görbéit használták.

Megállapítottuk, hogy azok a 3-4 hónapos csecsemők, akik olyan háztartásokban élnek, ahol legalább hetente használnak fertőtlenítőszereket, kétszer olyan valószínűséggel rendelkeznek magas Lachnospiraceae-szinttel. 3 éves korukban pedig ugyanezeknek a gyerekeknek magasabb a testtömegindexük azoknál a társaiknál, akik otthonában nem használtak ilyen tisztítószereket - mondta Anita Kozyrskyj, az Albertai Egyetem gyermekgyógyász professzora, a SyMBIOTA-projekt vizsgálatvezetője.

A Lachnospiraceae természetes összetevője a bélflórának, állatkísérletekből azonban kiderült, hogy megemelkedett szintje magasabb testzsírt és inzulinrezisztenciát okozhat - magyarázta Kozyrskyj.

A környezetbarát tisztítószereket használó háztartásokban élő csecsemők más a bélflórája, és kisebb annak a valószínűsége is, hogy totyogós korukban túlsúlyosak legyenek. A kutatónő azt is hozzátette, hogy azok az édesanyák, akik környezetbarát termékeket használnak, a legtöbbször egészségesebb életmódot és étkezési szokásokat is követnek, ezért is lehet, hogy gyermekeik bélflórája és a súlyuk a normál tartományban mozog.

„Az antibakteriális tisztítószerek képesek megváltoztatni a környezet mikrobiomját és növelik a túlsúly kockázatának kialakulását”

– írták a szerzők.

A tanulmány új információkat szolgáltat arról, hogy ezek a termékek hatással vannak a csecsemők bélflórájának összetételére és a túlsúlyosság megjelenésére. A kutatók megjegyezték további olyan tanulmányokra is szükség lenne, amelyek a tisztítószereket tényleges összetevőik szerint osztályozzák.