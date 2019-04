Kézilabda BL: halványuló szegedi remények

Azzal, hogy nyolcgólos, 31-23-as vereséget szenvedett az észak-macedón Vardar Szkopje vendégeként a MOL-Pick Szeged férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének csütörtök esti első mérkőzésén, igencsak nehéz helyzetbe került a továbbiakat illetően.

Innen már könnyen elképzelhető, hogy a magyar bajnokcsapat 2019-ben is lemarad a Kölnben sorra kerülő négyes döntőről. Mióta ilyen rendszerben zajlik a végjáték – 2010 óta –, 2015 és 2017 után immáron harmadszor. A szkopjei eredmény nemcsak azért sokkoló, mert kevés esélyt kínál a jövő vasárnapi visszavágó előtt, hanem azért is, mert előzetesen, sőt, sokáig a mérkőzésen sem ígért semmi ilyen különbségű vereséget – a kezdetben vezető magyar bajnok alig negyed órával a vége előtt is „csak” egygólos hátrányban volt, a végén viszont képtelen volt tartani a lépést a Vardarral.

„Harmincegy gólt kaptunk, ami irtózatosan sok egy olyan csapattól, amelynek az erőssége a védekezés. Érthetetlen számomra, hogyan tudtunk ennyire szétesni, most már a becsületünkért kell küzdeni a visszavágón”

– értékelt a mérkőzést követően Juan Carlos Pastor, a szegediek vezetőedzője.

Mindeközben Bánhidi Bence, a Szeged válogatott kézilabdázója arról beszélt, hogy az egész idényben nyújtott teljesítményt rombolták le a mérkőzés hajrájában.

Bánhidiékre egyébként szombaton újabb feladat vár, a Telekom Veszprém előtt öt ponttal vezető Szeged a hazai bajnokságban 22 vereséggel, nulla ponttal álló Vecsés vendége lesz 18 órától.

A BL-ben szintén érdekelt Veszprém háza táján érthetően optimistább a hangulat, a szerda esti, flensburgi negyeddöntőn 28-22-re nyerő bakonyi gárda ugyanis jóval kecsegtetőbb helyzetben van a négyes döntőbe jutást illetően. A veszprémiek naptára üres a második mérkőzésig, David Davis csapatára nem vár bajnoki mérkőzés a következő egy hétben.