Bővült a mezőny és változott a lebonyolítás, így még a korábbinál is feszesebbnek ígérkezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdán rajtoló új idénye. Az eddigi 16 helyett immár 24 csapat indul, méghozzá hat négyes csoportban, a mezőnyben pedig két magyar együttes, a Veszprém és a Szeged is érdekelt.
Persze ehhez a szegedi férfi kézilabdásoknak le kell győzniük a német Kielt, csúcsrangadóval kezdődik az egyeneskieséses szakasz.
A vírus már a rajt előtt átírta a férfi Bajnokok Ligájában érdekelt egyik magyar reprezentáns programját.
Egészen kivételes bravúrral mínusz hatról fordított és nyert a Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a kor egyik legnagyobb hatású csapata, a PSG ellen.
Júliustól a Telekom Veszprém férfi kézilabda-csapatában folytatja a pályafutását a világbajnok dán balátlövő, Nikolaj Markussen.
A Telekom Veszprém korábbi klasszisa, a ma már az FTC-t erősítő Schuch Timuzsin biztos benne, hogy egykori együttese döntőt játszik a hétvégén a kézilabda BL-ben.
Azzal, hogy nyolcgólos, 31-23-as vereséget szenvedett az észak-macedón Vardar Szkopje vendégeként a MOL-Pick Szeged férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének csütörtök esti első mérkőzésén, igencsak nehéz helyzetbe került a továbbiakat illetően.
A Veszprém szerdán Németországban, a Szeged pedig csütörtökön Észak-Macedóniában kezdi meg szereplését a férfi kézilabda BL negyeddöntőjében.
A magyar bajnok hazai pályán 33-32-re verte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda BL csoportkörének 9. fordulójában, ezzel megszakította az eddig veretlen rivális hihetetlen sorozatát.
A férfi kézilabda BL idei kiírásában egyetlen együttes tudta legyőzni a magyar bajnokcsapatot: a Paris-Saint Germain. Szombaton elérkezik a visszavágás ideje.
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi, Paris-Saint Germain elleni csoportrangadójára készül a MOL-Pick Szeged és a bajnokcsapat erőssége, Bánhidi Bence.
Szép lesz-e a búcsú Xavier Sabaté számára? Harmadszor is sikerül? Pontosabban: harmadszorra összejön? – a magyar bajnoki címét és kupasikerét az idén is megvédő veszprémi kézilabdaklub számára ezek a legfontosabb kérdései a sportág csúcseseményének, a 2010 óta évről évre Kölnben sorra kerülő négyes döntőnek.
Zsinórban negyedszer lesz ott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája végjátékában a Telekom Veszprém, szégyenkezni viszont a kieső MOL-Pick Szegednek sincsen oka.
Mindkét magyar együttes győzni tudott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek hétvégi első mérkőzésein. A Telekom Veszprém szombaton Horvátországban egygólos előnyt szerzett a visszavágóra, míg a tegnap Dániában vendégszereplő MOL-Pick Szeged az első félidőben tapasztalható bizonytalanságok után végül kettővel jobbnak bizonyult ellenfelénél.
Kiváló teljesítménnyel, bravúros és nagyon értékes 30-24-es győzelmet aratott a MOL-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a német Rhein-Neckar Löwen otthonában.
Ma esti, németországi mérkőzésével befejezi szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2016/2017-es idényének csoportkörében a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.
A Bajnokok Ligája-címvédő Kielce otthonában szenvedett 28-24 arányú vereséget tegnap a MOL-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.
Hiába küzdött hősiesen hazai pályán a MOL-Pick Szeged a Vardar Szkopje ellen, a hajrát jobban bírták a vendégek, és 23-21-re nyertek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában.
A Telekom Veszprém és a MOL-Pick Szeged is magabiztos győzelmet aratott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének idei utolsó fordulójában. A Tisza-partiak itthon nyertek a szlovén Celje ellen, a veszprémiek Dániában múlták felül a Silkeborg együttesét.
Négygólos vereséget szenvedett a Telekom Veszprém csapata idegenben a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 8. fordulójában. Xavi Sabaté csapata egy héttel korábban a Veszprém Arénában az utolsó másodpercekben kapott góllal szenvedett 29-28-as vereséget.
Mikler Roland parádés védéseire és Ancsin Gábor góljaira is szükség volt ahhoz, hogy a Telekom Veszprém otthon tartsa a pontokat a THW Kiel ellenében a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik, szombati játéknapján. A hétvégén a válogatott kézilabdázóval betonbiztosnak tűnt a veszprémi védelem: az egyébként jó erőkből álló, a végjátékig rendre eljutó Kiel vendégként csupán 19 gólig jutott az előző kiírásban ezüstéremig jutó csapat csarnokában.
Az utolsó pillanatokig kiélezett mérkőzésen a Telekom Veszprém 21-19-re legyőzte a vendég német THW Kiel csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójában, így továbbra is veretlen csoportjában.
A Telekom Veszprém és a MOLPick Szeged férfi kézilabdacsapata is az elrontott hajrá miatt maradt le a győzelemről a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A veszprémieknek legalább a pontszerzés összejött a lengyel Wisla Plock vendégeként, a szegediek viszont hazai pályán kikaptak a címvédő Kielcétől.
A Veszprém nyerte meg az A csoport rangadóját a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. A bakonyiak 29-27-re diadalmaskodtak a német Kiel ellen, így már három pont az előnyük a riválissal szemben. A Győr is nagy skalpot gyűjtött a legrangosabb európai kupasorozatban. Görbicz Anitáék a macedón Vardar Szkopje otthonában arattak biztos sikert.
Bejutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe az MKB-MVM Veszprém, miután a párizsi döntetlen után hazai pályán hat góllal legyőzte a PSG-t. Ezzel szemben a MOL-Pick Szeged nem tudott újabb bravúrt végrehajtani, és az első meccsen aratott kétgólos győzelem után kikapott a német Kiel gárdájától, így kiesett.
A hetedik mérkőzését is megnyerte az MKB-MVM Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ezzel megerősítette vezető helyét csoportjában. A magyar csapat szombaton főleg remek második félidei teljesítményével bizonyult jobbnak 38-31-re az orosz Csehovszkije Medvegyinél. A bakonyi világválogatott ezzel biztos továbbjutó, és két pont hiányzik a biztos csoportelsőségéhez.
Az elmúlt hétvégén folytatódott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájának csoportküzdelmei. Az MKB-MVM Veszprém folytatta ragyogó sorozatát, és sikerével továbbra is százszázalékos ebben a szezonban. A szegediek ugyanakkor kikaptak a lengyel Kielce otthonában.
Nagy meglepetésekkel és magyar sikerekkel rajtolt a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2014/2015-ös szezonja. Juan Carlos Pastor csapata, a tavalyi EHF-győztes Mol-Pick Szeged izgalmas, fordulatos, paprikás hangulató mérkőzésen, az utolsó 12 percben négygólos hátrányt ledolgozva 27-26-ra győzte le vasárnap este a vendég ukrán Motor Zaporozsje csapatát. A Tisza-partiak spanyol vezetőedzője gratulált csapatának, de hangsúlyozta ez a teljesítmény kevés lesz, ha komoly célokat szeretnének elérni a BL-ben.