A Veszprém a csúcsra hajt, a Szeged történelmet írna a megújult BL-ben

Bővült a mezőny és változott a lebonyolítás, így még a korábbinál is feszesebbnek ígérkezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdán rajtoló új idénye. Az eddigi 16 helyett immár 24 csapat indul, méghozzá hat négyes csoportban, a mezőnyben pedig két magyar együttes, a Veszprém és a Szeged is érdekelt.