Kettős halál az M3-ason: parkoló buszba rohant egy autó (fotó)

A gyorséttermi szekuritist a kamera sem zavarta, véresre verte áldozatát, aki csak a panaszkönyvet szerette volna kikérni.

Tíz hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki 2017-ben egy Erzsébet körúti gyorsétterem biztonsági őreként vert meg egy vendéget- írja közleményében az ügyészség.

Bár a közleményből ez nem derült ki, az Index újságírójának esetéről van szó, akit 2017. október 15-én vertek véresre egy KFC-étterem előtt. Az újságíró korábban szóváltásba keveredett gyorsétterem egyik eladójával és üzletvezetőjével, mert , hogy nem szóltak neki időben, hogy már csak elvitelre kérhetne ételt. Az újságíró ekkor a panaszkönyvet kérte, de csak egy üres lapot kapott, majd mikor ezt is kifogásolta, az üzletvezető kérésére a vádlott kicipelte az étteremből.

Itt, az bejárat előtt kezdődött az erőszak: a szekuritis rángatta, többször is arcon ütötte a sértettet, aki elesett, orra is vérezni kezdett az ütlegek hatására. A vádlottat az sem különösen érdekelte, hogy a sértett telefonjával felveszi az egész jelenetet, a verés után visszasétált az üzletbe, mint aki jól végezte dolgát. Az eset miatt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség emelt vádat súlyos testi sértés kísérlete miatt. A vádlott élt a gyorsított eljárás adta lehetőségekkel, elismerte a bűncselekményt, lemondva a további tárgyaláshoz való jogról is -így a bíróság azonnal jogerős ítéletet hozhatott. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy az étteremlánc később profin, felelősségét nem hárítva járt el: kirúgták az őrt, a vizsgálat idejére felfüggesztették a műszakvezetőt és elnézést kértek a történtek miatt