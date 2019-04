Diáktüntetés: nyelvvizsgázni küldenék Orbánt

Középiskolások, egyetemisták, tanárok és szülők gyűltek össze a készenléti rendőrök által védett Országház előtt, hogy tiltakozzanak a felvételi szigor ellen.

Szeptember elsejéig Orbán Viktor is tegye le a nyelvvizsgát! – ezt követelték a diákok azon a péntek délutáni, budapesti demonstráción, amit a Független Diákparlament hirdetett meg az egyetemi felvételik szigorítása miatt. Jövőre ugyanis csak az felvételizhet, akinek van legalább egy középfokú nyelvvizsgája. A készenléti rendőrök által védett Országház előtt több százan – középiskolások, egyetemisták, tanárok, szülők – gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a felvételi szigor ellen, ami miatt tízezrek eshetnek el a továbbtanulástól. – Nincs elegendő nyelvtanár, nincs megfelelő nyelvtanárképzés, nincs megfelelő tankönyv, nincs egységes nyelvoktatási stratégia – sorolta a problémákat Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szakértője. Emlékeztetett: a köznevelési törvény sem írja elő célként a középfokú nyelvtudás megszerzését – az iskolák önmagukban nem is tudják felkészíteni arra a diákokat, amit most a kormány megkövetelne tőlük. Ez megerősítette Dvorácskó Balázs, a Pedagógusok Szakszervezete Ifjúsági Tagozatának vezetője is. Hozzátette: a tanárképzésre jelentkezők több mint felének nincs nyelvvizsgája, így – miközben egyre nagyobb a tanárhiány – tovább feleződhet az utánpótlás. Egy középiskolák diáklány, Tasi Zsuzsanna arra hívta fel a jelenlévők – és a döntéshozók – figyelmét: ahhoz, hogy rendesen felkészülhessenek egy nyelvvizsgára, a legtöbb diáknak magánórákra lenne szüksége, sokuknak azonban sem ideje, sem anyagi háttere nincs ehhez. Sipos Ferenc Norbert szerint most ássák meg az egyetemek sírjait: ha kevesebb diák jut be a felsőoktatásba, kevesebb egyetemre lesz szükség.



Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament képviselője bejelentette, ha Orbán Viktor nem teszi le a nyelvvizsgát szeptemberig, népszavazást kezdeményeznek, két témában: az első, hogy ne léphessen életbe a nyelvvizsga-szigor, amíg a közoktatás nem képes felkészíteni a diákokat. A másik, hogy ne lehessen miniszterelnök, aki nem teljesíti az összes szabályozást, amit a diákoktól is elvárnak. Ezzel együtt internetes „nemzeti konzultációs” kérdőívet is indítanak. A tüntetésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma is reagált, és a megszokott „fegyvereiket” vették elő: Soros Györgyöt és Gyurcsány Ferencet. „A mai demonstráció a Soros-hálózat és az ellenzék kampányakciója. Négy héttel az EP-választás előtt a Soros-szervezetek, Gyurcsányék és a többi ellenzéki párt fűti az eseményeket. Az ellenzék megint politikai kampányakciókhoz akarja felhasználni a diákokat” – írták.