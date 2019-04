Felfüggesztették a Czeglédy ellen indult büntetőeljárást

Információnk szerint Tóth Áron László, az OBH jelenlegi főosztályvezetője a legesélyesebb.

Várhatóan ismét eredménytelennek nyilvánítja a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöki posztjára kiírt pályázatát Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és egyúttal határozott időre – várhatóan egy évre – megbíz egy bírót az elnökséggel. Az FT vezetésére a legesélyesebb bíró információnk szerint Tóth Áron László, az OBH jelenlegi főosztályvezetője, Handó kabinetvezetője, a II. és III. kerületi bíróság korábbi bírája. Mint megírtuk, két pályázat érkezett az FT elnöki posztjára a közelmúltban kiírt pályázatra. Az FT összbírói értekezlete két hete Vadász Viktor pályázatát találta jobbnak – 65,04 százalékos támogatást kapott –, míg Polgárné Vida Juditra csak 17,04 százalék szavazott. (A pályázókról külön-külön voksolnak). Vadász Viktor az FT büntetőbírója, egyben az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja és szóvivője. Vida Judit pedig az FT, Handó által tavaly május végén egyéves határozott időre megbízott elnöke. (Vidát azután bízta meg az elnöki feladatokkal Handó, hogy a korábbi elnök, Fazekas Sándor hatéves megbízatása lejárt, s Fazekas hiába pályázott a folytatásra kétszer is egyedüliként, az összbírói értekezlet több mint kétharmados támogatásával.)Az OBH-elnökkel „harcoló” OBT szóvivője, Vadász szinte biztosan nem nyeri el Handó támogatását, hiába álltak be mögé a fővárosi bírák. A korábban plágium-botrányba keveredő Vidát pedig csak az OBT egyetértésével tudná kinevezni, amire megintcsak kevés az esély.Bár még egyik jelöltet sem hallgatta meg, az idő sürgeti Handót, hiszen május 28-ig meg kell találnia Vida utódját. Mivel vélhetően mindkét jelöltet elutasítja, ismét megbíz valakit egy év határozott időre az FT elnöki feladataival. Az erre legesélyesebb Tóth Áron László múltja Vidához hasonlóan szintén nem makulátlan. A HVG számolt be részletesen arról, hogy Tóth úgy dolgozott az OBH-ban, hogy közben ítélkezett is. (Nem egyedüliként, Fülöp Natasa a PKKB-n ítélkezett, miközben az OBH-ban is dolgozott.) Márpedig a törvény szerint „az OBH-ba beosztott bíró megtartja bírói tisztségét, de nem ítélkezhet”, ugyanakkor az az OBH működési szabályzata, Handó utasítása ezt a törvényi rendelkezést megkerülte. Ez az összeférhetetlenség tűnt fel az FT egyik másodfokú bírói tanácsának, amely elé Fülöp és Tóth egy-egy korábbi ítélete került. A másodfokú bírói tanács emiatt az Alkotmánybírósághoz is fordult, kérve a Handó-utasítás alkotmányellenességének megállapítását, ám a testület elutasította őket.Tóth elnöki megbízása nem csak azért lenne meglepetés, mert rendkívül fiatal bíróról van szó, akinek – OBH-s munkája miatt is – alig van ítélkezési gyakorlata. Hanem azért is, mert az FT nemcsak az ország, de Európa egyik legnagyobb bírósága, külön jogkörökkel. Aki az FT-t vezeti, különösen nagy befolyással bír a magyar bíróságokra.