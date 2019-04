Félcivil zűrzavar Baranyában: Mellár előválasztást akar

Noha korábban úgy tűnt, hogy teljes ellenzéki összefogás alakul Pécsen az önkormányzati választásra, mára kiderült: jócskán akadnak még viták.

Az MSZP, a DK és a Momentum változatlanul a már januárban bemutatott polgármester-jelöltet, Péterffy Attilát támogatja, de a Jobbik és az LMP nem állt be mögé. Ráadásul komoly viták robbantak ki a városban erős támogatást élvező Mindenki Pécsért Egyesületben, amelynek maga Péterffy is alapítója. Mint emlékezetes, Mellár Tamás professzor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője tavaly áprilisban Pécsről került a parlamentbe, az ellenzéki pártok többségének támogatásával, a Mindenki Pécsért Egyesület színiben. Mellár lapunknak azt mondta, személy szerint nem tudja támogatni Péterffyt, mert úgy látja: ő nem képes lényeges változást hozni a város életében. Ebből azonban szerinte még nem következik az, hogy az ő nevével fémjelzett Mindenki Pécsért Egyesület nem áll be Péterffy mögé. Ennek azonban – tette hozzá – az a feltétele, hogy az MSZP, DK és a Momentum aspiránsa, Péterffy részt vegyen egy helyi előválasztáson. Arról nem beszélt Mellár, hogy ki lenne Péterffy ellenfele. A Fideszhez közel álló helyi portálon az a hír jelent meg a napokban, hogy Mellár nemcsak Péterffyt nem támogatja, hanem egyesületével külön egyéni jelölteket állít. – Hazugság, biztos, hogy nem lesznek vetélkedő ellenzéki jelöltek Pécsen. Vagy a Mindenki Pécsért Egyesületnek lesz az ellenzéki pártokkal egyeztetett képviselője, vagy pedig az ellenzéki pártok alakítanak ki valamilyen együttműködési formát – jelentette ki lapunknak Mellár. – Én is alapítója vagyok a Mindenki Pécsért Egyesületnek és azért nem kedvel Mellár, mert mindig elmondom neki a véleményemet. Mellár nagyon hiú ember, a helyi és az országos pártvezetők pedig nem mernek fellépni ellene – ezt már Péterffy Attila mondta lapunknak. Az MSZP, a DK és a Momentum jelöltje szerint a pécsi előválasztás a „professzor szokásos mondása”, ráadásul – tette hozzá Péterffy – Mellár az egyesület alapítóinak beleegyezése nélkül nyilatkozgat a nevükben. – Az egyikük épp ezért ki is lépett a napokban – fűzte hozzá. Mellár másképp látja, szerinte ugyanis Péterffy egyszer nyolc-tíz ember előtt azt mondta neki: „Vigyázz mit mondasz, mert minden beszélgetésünket felveszem.” – Ez a mondat nem segített a kapcsolatunkon – vélekedett. Az MSZP és a DK pécsi vezetője azt mondta lapunknak, csalódtak a professzorban, hiszen ők minden támogatást megadtak neki áprilisban. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnök-frakcióvezetője, a párt baranyai erős embere viszont azt nyilatkozta: sok mindenben igaza van Mellárnak. – Sem az LMP, sem a Jobbik nem támogatja Péterffyt, ez nem lehet véletlen. A terveink szerint viszont néhány héten belül színre lép egy alkalmas közéleti szereplő Pécsen. Nyár végén pedig közvélemény-kutatással döntenénk el, hogy ki a legalkalmasabb a város vezetésére – hangsúlyozta Keresztes.