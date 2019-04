Forma-1: botrányos első edzés Bakuban

A Magyar Tenisz Szövetég május 2-án 13 órakor Békéscsabán folytatja közgyűlését, jelentősen megnehezítve a tagszervezeteknek a részvételt az eseményen.

Nem sikerült minden napirendi pontot megtárgyalni a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) viharos április 16-i ülésén, ezért újabb gyűlést kellett összehívni, jelenleg ugyanis az MTSZ-nek nincs erre az évre elfogadott költségvetése és a tavalyi évre vonatkozó pénzügyi beszámolót sem sikerült megszavaztatni a résztvevőkkel. A vezetőség lemondását követelő ellenzékiek – akik a Tiszta Tenisz elnevezésű csoportba tömörültek, soraiban olyan jelenlegi és korábbi kiválóságokkal, mint Babos Tímea, Fucsovics Márton, Temesvári Andrea, Markovits László vagy Sávolt Attila – kivonulása miatt akkor határozatképtelenné vált a tanácskozás.

Az MTSZ meghívójában az szerepelt, hogy április 16-án, a félbeszakadt közgyűlés után született elnökségi döntés a május 2-iki időpontról, ám a meghívókat csak a törvényben előírt nyolc napos határidőt betartva, április 24-én küldték ki. A cél nyilvánvaló és a helyszín kiválasztásából is látszik: minél kevesebben vesznek részt a közgyűlésen, annál valószínűbb, hogy az ellenzék nem tudja érvényesíteni érdekeit és a jelenlegi vezetőség – Szűcs Lajos elnökkel, Richter Attila főtitkárral – maradhat a pozíciójában.

Természetesen az ellenzéki oldalt sem kell félteni, amely a számára nagyon kedvezőtlen helyszín és időpont – munkanapon, a fővárostól távol – ellenére mindent megtesz tagjai mozgósítása érdekében. Lapunk úgy tudja, a külön busz bérlésének a lehetősége is fölmerült, annak érdekében, hogy minél többen eljussanak a közgyűlésre. Ami biztos: újabb viharos tanácskozás várható, ezúttal a Viharsarokban.

A kedélyek addig sem csillapodnak: a Magyar Hang részletes cikket írt arról, kiknek, milyen összegekkel tartozik az MTSZ, az információt több médium átvette. Az MTSZ reagált, a megjelenteket nem hivatalos adatoknak nevezte és perrel fenyegetett meg mindenkit, aki az információkat átveszi és szintén megjelenteti. Ami biztos: az MTSZ-nek kintlevőségei vannak és az is elég valószínűnek tűnik, hogy a szövetség saját munkatársainak – illetve egyes dolgozók cégeinek is komoly összegekkel tartozik –, ami nemcsak jogi, hanem etikai aggályokat is fölvet.

A Tiszta Tenisz a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy pénteken három korábbi kiváló játékos, Kapros Anikó, Temesvári Andrea és Sávolt Attila egy ügyvéd kíséretében az MTSZ-ben jártak, szerették volna megtekinteni a félbeszakadt közgyűlés jelenléti ívét és a tagszervezeti listát. Ezeknek az adatoknak elérhetőnek kell lenni, ám az MTSZ honlapján nem lehetett megtalálni az információkat. A látogatásukról fölvett és közzétett jegyzőkönyv szerint nem jártak sikerrel, mert az MTSZ-ben nem tartózkodott olyan munkatárs, akinek jogosultsága lett volna ezen adatok bemutatásának. Kaprosék azt a választ kapták, hogy ezt az igényüket előre jelezni kellett volna.

A Népszava úgy tudja, hogy a Tiszta Tenisz jogi szakértőinek az április 16-i közgyűléssel kapcsolatban más aggályai is vannak: az MTSZ alapszabálya szerint csak az vehet részt a tanácskozáson, aki ezt a szándékát négy nappal korábban jelzi. Ez a rendelkezés a szakemberek szerint jogsértő, és jogtalanul zártak ki tagszervezeteket az előzetes regisztráció elmulasztása miatt. Ugyanígy nem lett volna szabad megvonni a részvételi jogot azoktól, akiknek elmaradásuk van a tagdíjak befizetésével: ebben az esetben a jogászok szerint először fizetési felszólítást kellett volna küldeni, majd egy újabb figyelmeztetést, utána lehetett volna a tagságot első fokon felfüggeszteni. Amíg ezek a folyamatok zajlanak, addig is bárki részt vehet a közgyűlésen. Az adósok ezzel szemben csak értesítést kaptak arról, hogy ki vannak tiltva a közgyűlésről.

„Hangulatos” lesz a közgyűlés újabb fordulója május 2-án.