Turisták a halál zónájában – Akadnak, akiknek ma már jól jövedelmez a csernobili katasztrófa

Április 20-án, nagyszombaton a trumpista Fox News hírportálján megjelent egy hírügynökségi beszámoló „ Tourists, Easter worshippers lament closure of Notre Dame ” (hevenyészett fordításban: Turisták, húsvéti imádkozók szomorkodnak a Notre Dame bezárása miatt) címmel. Az anyagnak semmilyen következménye nem lett, egy hírügynökségtől átvett, közepesen érdektelen írás volt. Egy nappal később, április 21-én (húsvét vasárnapján) bekövetkezett a több száz emberéletet követelő Srí Lanka-i merényletsorozat, amelyről többek között Barack Obama volt amerikai elnök, illetve Hillary Clinton volt elnökjelölt is megemlékezett a Twitteren („The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity”, illetve „I'm praying for everyone affected by today's horrific attacks on Easter worshippers and travelers in Sri Lanka.”) Ugyanaz a Fox News, amely 20-án még annyira rendben lévőnek találta az Easter worshippers kifejezést, hogy ezzel a címmel vette át az AFP anyagát, 22-én felháborodott kommentárban kérte ki magának ugyanazt a szóhasználatot: „Christians. We don’t worship Easter. We worship Jesus Christ” (kb. Keresztények. Mi nem a húsvétban hiszünk. Mi Jézus Krisztusban hiszünk). A Trump politikáját kritika nélkül kiszolgáló Fox News-nak olyan jól jött egy kis műhiszti, mint egy falat kenyér, hiszen az amerikai sajtó azokban a napokban az elnök és az oroszok összejátszásának konkrét eseteit leíró vizsgálati jelentéssel volt elfoglalva. Kommentátoraik meglátták a lehetőséget, és nem is haboztak kihasználni: „Easter worshippers? This is a made up phrase. Why do liberals make up phrases like this?” (kb: Húsvét-hívők? Ez egy csinált kifejezés. Miért alkotnak ilyen kifejezéseket a liberálisok?). A közpénzen kitartott fideszes pártsajtóba már úgy került át a történet, hogy a két amerikai politikus direkt a „Húsvét-hívő” kifejezést használta a „keresztény” helyett, nehogy keresztényüldözésnek tűnjön a merénylet. Például a 888.hu-n: „A politikusok többsége a közösségi médiában emlékezett meg az esetről. Így tett Barack Obama volt amerikai elnök és Hillary Clinton , a demokraták korábbi elnökjelöltje is. Azonban ők nem írták le, hogy az áldozatok többsége keresztény hívő volt, akiket a templomban végeztek ki, ők annyit írtak: Easter worshipper, azaz húsvéthívő. Szomorú, de hozzájuk hasonlóan több bevándorláspárti demokrata politikus is így tett, egyszerűen nem írták le, hogy az áldozatok keresztények voltak, akiket iszlamisták gyilkoltak meg. Ezt a tényt egyszerűen elhallgatták.” Barack Obama a tőle idézett szöveg következő mondatában amúgy arról ír, hogy a szeretet, a megváltás és a feltámadás napján együtt imádkozik az áldozatokért a Srí Lanka-iakkal – akiknek a húsvét a megváltást és a feltámadást jelenti, azokat nevezzük kereszténynek (Obama és a Clinton-házaspár is keresztény). Másrészt a húsvéti ünnepeken a templomba imádkozni összegyűlő híveket a sajtó visszatérően Easter worshippers-nek nevezi. Erre nem csak az április 20-i Fox News cím utal, hanem bárki megbizonyosodhat róla egy Google-kereséssel. Ha csak az április 20. előtti találatokat nézzük, azokból is van 680 ezer. De a másik nagy keresztény ünnepen imádkozókat is szokás Christmas worshippers-nek nevezni – anélkül, hogy bárki azt gondolná, Karácsony-hívőkről van szó –, olyankor is, mikor terrortámadás áldozatai lesznek, mint például 2016. karácsonyán Melbourne-ben