A Mol leállította az orosz olajbehozatalt

Felfüggesztette a Barátság vezetéken Oroszországból érkező nyersolaj átvételét a Mol. Az ellátás – például az Adria vezetéken keresztül – biztosított.

A Mol folyamatosan vizsgálja a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyag minőségét, és nem engedi, hogy a nem szabványszerű kőolaj beérkezzen Magyarországra – közölte lapunkkal az olajcég annak kapcsán, hogy a Barátság vezetéken érkező, a kitermelés közben szennyeződött kőolaj átvételét csütörtökön Lengyelország és Németország is felfüggesztette. Már tegnap nyilvánvalóvá vált, hogy a szennyezett olaj előbb-utóbb eléri a vezeték Csehország, Szlovákia és Magyarország felé irányuló déli szakaszát is. Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztettük a kőolaj átvételét – írja délutáni üzenetében a Mol. A hazai finomítóba ugyanis nem kerülhet szennyezett nyersolaj – szögezik le. A felfüggesztés ugyanakkor semmilyen formában nem érinti a Mol finomítóinak működését – teszi hozzá az olajcég. Az Adria-vezetéken keresztül, illetve a rendelkezésükre álló készletekből ugyanis el tudják látni a finomítót – hangsúlyozzák. Ennek megfelelően az országban elérhető üzemanyag minősége továbbra is kiváló marad. Egyúttal kapcsolatban állnak és egyeztetéseket folytatnak az illetékes hatóságokkal, valamint nemzetközi partnereikkel is, hogy a kőolajszállítás minél hamarabb visszazökkenjen a normális kerékvágásba – teszik hozzá. Mai hírek szerint amúgy Szlovákia is beszüntette az átvételt. Ez azért különösen kiemelendő, mert a pozsonyi finomítót is a Mol működteti. Orosz szakértők néhány napra tették a rendellenesség elhárításához szükséges időt. Magyarországon több mint száz napra elegendő, ellátási vészhelyzet esetén felszabadítható biztonsági nyersolaj- és üzemanyagkészlet is rendelkezésre áll.