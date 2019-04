Elzárták az orosz olajcsapot – Még egy hétig biztosan kitartanak a Mol saját nyersanyagkészletei

Felfüggesztette a Barátság vezetéken Oroszországból érkező nyersolaj átvételét a Mol. Az ellátás – például az Adria vezeték révén – biztosított, az ár emiatt nem nő.

Pénteken a Mol leállította a Barátság kőolajvezetékből érkező orosz nyersolaj átvételét. Azt megelőzően ugyanezt tette múlt pénteki, fehérorosz jelzések után szerdán Németország és Lengyelország, majd tegnap sorban a délebbi érintett államok, így Szlovákia és Ukrajna is. Mint kiderült, az orosz Szamarában olyan, a kitermelő-szállító berendezések tisztítására szolgáló klórvegyületek kerültek a vezetékbe, amiket, lévén, hogy jelentősen károsítják a finomítók berendezéseit, továbbszállítás előtt ki kell vonni az anyagból. Habár mindez értelemszerűen okozhat többletköltséget a Molnak, azt szinte biztos nem lesz képes a vevőkre hárítani. A fennakadás miatt tehát nem nőhet az üzemanyagár. Szakértők szerint ugyanis a térség több államát – így Ausztriát vagy Horvátországot – egyáltalán nem érintette a fennakadás, így nincs miért árat emeljenek. Ehhez viszont a Molnak is tartania kell magát, ha nem akarja piacait elveszíteni. Értesülésünk szerint a Mol saját kereskedelmi nyersanyagkészleteiből mostantól egy bő hétig gond nélkül el tudja látni napi mintegy 10 ezer tonna feldolgozására képes százhalombattai finomítóját. Ezalatt viszont az orosz probléma is elhárulhat. A Mol gyárát a horvát Omisalj partjaival összekötő Adria-vezetékből is érkezhet további mennyiség. Esetleges többletköltségeiket legfeljebb az oroszoktól követelhetik. A szennyezést, aminek várható érkeztére az oroszok a jelek szerint nem figyelmeztették vevőiket, a hét elejétől kezdve észak-déli irányban egymás után észlelték az érintett államok. Így először múlt hét pénteken, majd e hét kedden Fehéroroszország jelezte az orosz nyersolajszállítmányok minőségingását. Szerdán a németek és a lengyelek már megtagadták a Barátság-vezeték északi ágán hozzájuk érkező, immár szintén szennyezettnek minősített szállítmányok átvételét. Noha csütörtökön „még” a magyar Mol és a cseh Merol nevű vezetéküzemeltető sem érzékelt minőségváltozást, nyilvánvalónak tetszett, hogy néhány napon belül a déli ágra is megérkezik a használhatatlan nafta. Csütörtök éjszaka aztán először a szlovák Transpetrol hirdetett átvételi stopot, majd – az MTI jelentése szerint – az ukrán vezetékcég döntött úgy, hogy Mazirnál – ahol a cső északi és déli szakaszra válik – elzárja a csapot. A Mol nem engedi, hogy a szabványtól eltérő összetételű kőolaj kerüljön Magyarországra – közölte tegnap délután az olajcég. Bár a beérkező nyersanyag mindeddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, a finomítóba nem kerülhet szennyezett nyersolaj, így átmenetileg felfüggesztették az átvételt. A lépés semmilyen formában nem érinti a Mol finomítóinak működését – szögezik le. Azt az Adria-vezetéken, illetve a rendelkezésükre álló készletekből el tudják látni – tették hozzá. Ennek megfelelően az országban elérhető üzemanyag minősége továbbra is kiváló marad. De kapcsolatban állnak és egyeztetnek az illetékes hatóságokkal, valamint nemzetközi partnereikkel, hogy a kőolajszállítás minél hamarabb visszazökkenjen a normális kerékvágásba – teszik hozzá. A Mol saját kereskedelmi nyersanyag-készletei még egy jó hétig tartanak ki – tudtuk meg az olajcéghez közel álló forrásból. Olyannyira, hogy a mostani hétvégére nem is terveztek a Barátságból nyersanyagátvételt. De növelhető a beszállítások 25 százalékát eddig is biztosító Adria-vezetékből származó mennyiség is – tették hozzá. (A dunai finomító által évente feldolgozott mintegy 6,5 millió tonna nyersolajnak ma már csak mintegy 5 százaléka származik hazai kitermelésből.) A szintén Mol-tulajdonú szlovák Slovnaft egységét még kevésbé érinti a leállás, hisz ott most épp éves nagykarbantartás zajlik. (A pozsonyi egység is ellátható az Adriáról, mégpedig egy négy éve felújított, Orbán Viktor és Robert Fico akkori szlovák kormányfő által átadott vezetéken.) Magyarországon egyébként 90 napra elegendő biztonsági kőolaj-, benzin- és dízeltartalék is rendelkezésre áll. Ez ugyanakkor csak ellátási vészhelyzet esetén szabadítható fel. Ilyen esetre a készlet meglétének elmúlt két évtizede alatt érdemben nem került sor. A Barátság kőolajvezeték szállításai utoljára 2007-ben inogtak meg. Akkor Fehéroroszországban csapolhatták meg a szállítmányokat. 2012-ben cumik és gumióvszerek okoztak rövid ideig tartó dugulást a rendszerben. A hazai ellátást egyik fennakadás sem veszélyeztette.