Az Egyesült Államok kilép a ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből

Jelenleg nyolcvanan dolgoznak a székesegyház biztosításán, éjjel-nappal.

Jelentős biztosításra és megerősítésre szorul a párizsi Notre-Dame székesegyháznak az április 15-i tűzben a parázs és a tűzoltók vízsugarai által megrongálódott épületszerkezete, mielőtt nekilátnának az építmény állapotának felméréséhez - írja Le Figaro. A lap szerint

az épület biztosítása ugyanolyan kényes, mint időigényes feladat.

El kell távolítani a törmeléket, miközben folyik a nyomozás, ernyőt kell építeni a részben beszakadt tetőzet fölé, le kell szerelni az üvegablakokat, hogy megkönnyítsék a gerendák felszerelését a boltívek alá és fölé. Az állapotfelmérés ezen elengedhetetlen szakasza a nyár előtt nem fejeződik be. "Még mindig a biztosításnál és a javak védelménél tartunk, legalább négy hónap kell" - mondta pénteken egy sajtóértekezleten Frédéric Letoffé, a történelmi műemlékek restaurálásában részt vevő mintegy 200 vállalatot tömörítő szervezet (GMH) elnöke.

A munkák kezdeti fázisában jelenleg 80 ember vesz részt éjjel-nappal.

A Notre-Dame biztosítása keretében először az ernyőt helyezik el, amely a műemléket megóvja az időjárási viszontagságoktól. Ez a közeli napokban fejeződik be. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy gerendák hálózatát szerelik fel a boltívek alá és fölé. Utána kezdődik a hosszú, rendkívül aprólékos munka. Ennek a szerkezetnek kell megakadályoznia az omlásokat, amelyeknek a veszélyétől most is tartanak. Egy ideig fennmarad a gerendázat, mert ennek segítségével érik el a boltíveket is a szükséges munkákhoz - mondta Frédéric Létoffé.

Az erre szakosodott kézművesek több mint 1000 négyzetméternyi üvegablakot bontanak le.

Már a jövő héten elkezdődik a több tonnányi törmelék eltávolítása, amelyet alaposan átvizsgálnak a tűz okának megállítására indított rendőrségi vizsgálat során. Ezután kezdődik meg a Philippe Villeneuve építész vezette állapotfelmérés. A lap szerint a határidőkkel óvatosan kell bánni.

„Nem tudni, milyen szerkezeti állapotban vannak a boltívek, a tűz és az oltáshoz használt víz miatt”

- mutatott rá Létoffé, aki kissé optimistább, mint a tűz másnapján, amikor 10-15 évre becsülte a helyreállítás idejét. Ma már úgy látja, hogy a határidők rövidebbek is lehetnek, ha megkönnyítik a szükséges közigazgatási eljárásokat, amire mindenképpen szükség van, ha tartani akarják az Emmanuel Macron által kijelölt öt évet.