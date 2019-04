A feljelentés

Bizonyára nagyon megijedt Judith Sargentini, hogy akár három évi szabadságvesztés is fenyegeti, amiért „lopott felvételeket tett közzé kampányvideójában”. Azon most ne akadjunk fenn, hogy a képanyagot nyilván nem ő állította össze, és azt is szögezzük le, jogdíjas archív anyagokat valóban helytelen engedély nélkül felhasználni.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) feljelentése azonban természetesen nem arról szól, aminek látszik. Elég világosan jelezte ezt, hogy a külügy illetékes megmondóembere – Menczer Tamás – már korábban kikérte magának (és az országnak) az uniós képviselő videóját. Erre aztán a maga keresetlen – és Arany Jánost idézve mégsem irodalmi – stílusában még rátett egy lapáttal a fő harcos, Bayer Zsolt.

Ez a lényeg. Hogy egy ilyen jöttment holland zöldpárti asszonyság bírálni merészeli a mi édes hazánkat. Vagy ha már megteszi, akkor jó, ha tudja, vele fogják ijesztgetni ezentúl a magyar gyerekeket, meg azokat a gyermeteg lelkű felnőtteket, akik mindent elhisznek ennek a hatalomnak. Sargentini persze nem a főgonosz, erre a címre sokan mások aspirálhatnak Brüsszelből, de „magafajta”. Akit ismernek már itt. És akit fel is használnak, hogy pártunk és kormányunk propaganda-szólamait erősítsék. Állandó eposzi jelzője: „bevándorláspárti”. Ez pedig mindent meg is magyaráz. Egy sorban van a nép megannyi ellenségével, mindazokkal, akik nem hajlandók kritika nélkül elfogadni, amit igyekeznek beadni nekik.

Hiszen a közelgő európai parlamenti választás is arról szól, hogy Orbán Viktor és csapata meg tudja-e győzni a többséget: csak az ő álláspontjuk győzhet ezekben a sorsfordító időkben. A külföldi voksokat persze nem befolyásolhatják, de azért bíznak benne, nekik lesz igazuk az európai csatákban is.

Sargentinit ürügyül használják, de ezzel is bizonyítják, mennyire veszélyesek.