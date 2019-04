Az eddig ismert egyik legnagyobb nyersgyémántra találtak Botswanában

Több ezer nő osztotta meg történetét a magát "Farkasfalkának" nevező társaság két évvel ezelőtti brutális tette miatt. A radikális jobboldal szerint azonban nincs szükség változtatásra.

„Mondd el a történeted!”– ez alatt a hashtag alatt osztották meg nemi erőszakkal és szexuális zaklatással kapcsolatos élményeiket a spanyol nők. Mindezt egy két évvel ezelőtti vérlázító esemény váltotta ki. Egy 18 éves diáklány szem elől tévesztette barátait a pamplonai San Fermin fesztiválon, amikor néhány huszonéves férfi leszólította. Az öttagú társaság a lányt egy alagsori lakásba vezette, ahol brutálisan megerőszakolták, az aktust pedig videóra vették. Telefonját ellopták, majd magára hagyták. Egy arra sétáló pár hívta ki a rendőrséget, és a zavart állapotban levő sérültet kórházba szállították. Az ügy tavaly áprilisban került a bíróság elé, ahol meglepő módon nem nemi erőszak, hanem szexuális zaklatás miatt ítélték el a "Farkasfalka" tagjait – arra hivatkozva, hogy a férfiak nem alkalmaztak fizikai erőszakot az aktus során. Így a támadók több mint húsz év helyett csupán 9 év letöltendő börtönbüntetést kaptak. Az eset a spanyol feministákat minden eddiginél jobban mozgósította, és tüntetéseket szerveztek a szexuális visszaélésekre vonatkozó törvény módosításáért. Egy női jogászokat tömörítő spanyol szervezet, a Themis elnöke, Amalia Fernández úgy nyilatkozott: a bíróság az áldozatból gyakorlatilag gyanúsítottat csinált, és többszörösen megalázta, amikor arról faggatta, miért tűrte az erőszakot. Az eset azonban nem csak a feminista érdekvédő csoportokat, hanem a spanyol szélsőjobbot is mozgósította. A Vox nevű nacionalista párt idén a nemi erőszakról szóló törvény eltörlését szorgalmazta, mivel az szerinte „hátrányosan érinti a férfiakat, és hamis feljelentésekhez vezet”. Híveik olyan felméréseket készítettek a közösségi média különböző felületein, amelyekben arról kérdezték a követőiket, vajon a diáklány csak "utólag kiáltott-e farkast". Amellett érveltek, hogy a „fesztiválokon az ilyesmi belefér”. A lányt azóta ízekre szedte a konzervatív média, a közösségi médiába minden nyilvános posztját annak bizonyítékaként próbálták felhasználni, hogy nem is viselték meg annyira a történtek. Később egy neonáció portálon felfedték a bántalmazott nő személyes adatait is.