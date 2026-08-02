Megkönnyebbülten fellélegzett az európai gyémántipar, amikor Donald Trump kivetette az újabb importvámokat, s a gyémánt ismét nem került fel a listára. Úgy tűnik, az amerikai elnököt sikerült megpuhítani egy óra nagyságú, gyémántokkal díszített arany gyűrűvel.
A 2492 karátos kő értékét egyelőre nem közölték.
"A gyémántok nem az örökkévalóságnak szólnak" – fogalmazott Charles Michel, szójátékával a híres James Bond-film címére utalva.
Csupán egy embert sikerült elítélnie a bíróságnak, őt sem ezért a bűncselekményért.
Több ezer „gyémántvadász” árasztotta el a dél-afrikai KwaHlathi nevű falut a KwaZulu-Natal tartományban, miután a területen egyelőre azonosítatlan kristályokat találtak. A bányászatért felelős minisztérium közölte, geológiai és bányászati szakértőkből álló csapatot küld a helyszínre, hogy mintákat gyűjtsenek és elemzéseket végezzenek, de elsőre kvarckristályra tippelnének. Az, hogy egyelőre nem lehet tudni, milyen ásványokról van szó, nem szegi a gyémántkeresők kedvét, pedig a tartományi kormány felszólította az embereket, hagyják el a területet, hogy a hatóságok elvégezhessék vizsgálataikat. Dél-Afrika gazdasága régóta szenved a jelentős munkanélküliség miatt, amely milliókat taszított szegénységbe. Mindez csak felerősíti az apartheid megszüntetése után is fennálló társadalmi egyenlőtlenségeket. A koronavírus-járvány pedig még súlyosabbá tette a helyzetet.
Azonosítatlan köveket találtak vasárnap, azóta tömegesen érkeznek a kincskeresők, és ásnak.
A tökéletesen tiszta drágakövet, amelyet a neve elhallgatását kérő, japán gyűjtő a Sotheby's online árverésén vett meg, a kisebbik lányáról nevezte el.
A nyári uborkaszezonban egy páratlan ékszergyűjtemény eladása okozott pezsgést az aukciós piacon.
Sem a fánkbiznisz, sem a gyémánt nem találkozik piaci igényekkel.
Akkora, mint egy teniszlabda, mégis lehet, hogy csak nyomott áron tudják majd értékesíteni.
Történelmi ékszerek sorjáztak Genfben.
Hétszáz karátos nyersgyémántra bukkant egy katolikus pap Sierra Leonéban.
Hatvanmillió dolláros (közel tizenhat és fél milliárd forintos) csalással vádolnak Izraelben egy gyémántkereskedőt - jelentette a helyi közszolgálati rádió szerdán.
Rekordáron kelhet el a Sotheby's november 11-i genfi ékszerárverésén a Blue Moon nevű kék gyémánt, az aukciósház becslése szerint a drágakő 35-55 millió dollár (9,63-15,14 milliárd forint) közötti áron találhat gazdára. A drágakövekért aukción valaha fizetett legnagyobb összeg rekordját jelenleg a Graff Pink, egy 24,76 karátos intenzív fantázia rózsaszín gyémánt tartja, a ritkaságot 46,1 millió dollárért vette meg 2010 novemberében Laurence Graff ékszerkereskedő Genfben.
A sokak szerint valaha talált legdrágább nyersgyémántra vár ajánlatokat szeptember 12-ig a Petra Diamonds, amely júniusban jelentette be, hogy talált egy 122,52 karátos kék gyémántot a híres Cullinan bányában.
Kutyája torkosságának köszönhette egy amerikai asszony, hogy visszakapta öt évvel ezelőtt elveszett gyémánt jegygyűrűjét.
A világ gyémántbányái nem lesznek képesek kielégíteni az egyre növekvő keresletet a következő években, ami a drágakő árának emelkedéséhez vezethet - közölte a nemesfém-befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt.
Elárverezik a világ legnagyobb, csaknem 15 karátos narancssárga gyémántját, egy körte alakúra csiszolt, élénk narancsszínű darabot, amelyet becslések szerint 20 millió dolláros összegért (4,37 milliárd forintért) vihet el a győztes licitáló a Christie's november 12-i genfi ékszerárverésén.