Szerencsevadászok özönlenek egy dél-afrikai faluba, pedig még nem is biztos, hogy szerencsés, aki talál valamit

Több ezer „gyémántvadász” árasztotta el a dél-afrikai KwaHlathi nevű falut a KwaZulu-Natal tartományban, miután a területen egyelőre azonosítatlan kristályokat találtak. A bányászatért felelős minisztérium közölte, geológiai és bányászati szakértőkből álló csapatot küld a helyszínre, hogy mintákat gyűjtsenek és elemzéseket végezzenek, de elsőre kvarckristályra tippelnének. Az, hogy egyelőre nem lehet tudni, milyen ásványokról van szó, nem szegi a gyémántkeresők kedvét, pedig a tartományi kormány felszólította az embereket, hagyják el a területet, hogy a hatóságok elvégezhessék vizsgálataikat. Dél-Afrika gazdasága régóta szenved a jelentős munkanélküliség miatt, amely milliókat taszított szegénységbe. Mindez csak felerősíti az apartheid megszüntetése után is fennálló társadalmi egyenlőtlenségeket. A koronavírus-járvány pedig még súlyosabbá tette a helyzetet.