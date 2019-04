Kiszivárogtatási botrány tartja lázban a szigetországot

Theresa May kabinetjének legbefolyásosabb, a Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Council, NSC) munkájában is részt vevő tagjai keveredtek “kabátlopási ügybe” az elmúlt napokban. Alighanem véletlen egybeesés, hogy éppen a pénzügyminiszter, Philip Hammond részvételével lezajlott Egy övezet, egy út kínai kezdeményezés csúcstalálkozójával egyidejűleg határozott Londonban a nemzetbiztonsági grémium arról, hogy a Huawei kínai óriáscég részt vehet a szigetország távközlési hálózata ötödik generációjának fejlesztéséről indított tenderen. Bár a gyártót nem vonják be a központi infrastrukturális elemek beszállításába, - többek között antennákra kaphat majd rendelést, - Kína esetleges bevonása egy stratégiai jelentőségű beruházásba számos ország, köztük az Egyesült Államok és Ausztrália számára elfogadhatatlan a biztonsági kockázatok miatt. A szigetországban kialakult botránynak csak közvetve van köze a Kínával és a Huawei-jel kapcsolatos fenntartásokhoz. Most fordult elő első ízben a kormányfőt, a legfontosabb minisztereket és a három brit titkosszolgálati ügynökség vezetőjét is magában foglaló Nemzetbiztonsági Tanács történetében, hogy az ott folytatott vita és döntés villámgyorsan eljutott a sajtóhoz. A legnagyobb példányszámú országos napilap, a konzervatív The Daily Telegraph részletesen beszámolt a megbeszélésről. A közvélemény megtudhatta, az egyes miniszterek milyen kifogásokat emeltek a Huawei-jel kötendő, Theresa May által támogatott szerződéssel szemben. A Tanács tagjai mindeddig annak biztos tudatában nyilváníthattak véleményt összejöveteleiken, hogy a részvevőket köti a szigorú titoktartás elve. Azt már mind a Downing Street, mind a lakosság természetesnek veszi, hogy minden kormányülés "zaftos" részletei kiszivárognak, de az NSC működése eddig a kőbe vésett kölcsönös bizalomra épült. Az incidenst hatalmas felháborodás kísérte. A szűk körű kabinet érintett tagjai közül mindenki keményen elhatárolta magát a történtektől, melyeket nehéz nem a Brexit-válság közepette kialakult nem-hivatalos konzervatív vezetőválasztási kampánnyal, a helyezkedéssel összefüggésbe hozni. Akárki is volt a tettes, világosan demonstrálta, hogy a Tanács óvatos Kínával szemben, még ha már gondolni is kell a Brexit után kötendő önálló kereskedelmi egyezményekre. Theresa May a nemzetbiztonság fontosságára hivatkozva azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben. Sir Mark Sedwill, a köztisztviselői kar feje és munkatársai a miniszterek és legközelebbi tanácsadóik telefonhívásait, üzeneteit és a szociális hálón keresztül folytatott kommunikációit egyaránt ellenőrzik. A bűnösnek várhatóan az állásába kerül indiszkréciója. Annál is inkább, miután a Henry Jackson Society agytröszt most közzétett, a The Sunday Times-ban ismertetett jelentése szerint “nagy a valószínűsége, vagy biztos, hogy a Huawei a kínai titkosszolgálatok érdekeit képviseli, és a bevonásával működő távközlési hálózatot ki fogják használni állami biztonsági célok elérésére”.