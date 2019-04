Eddig Lázár és Kubatov egymást morzsolta, Botka pedig hátradőlhetett Szegeden

A Fidesz két erős embere állítólag fegyverszünetet kötött, és együttműködik az önkormányzati választásokig.

Botka másik előnye, hogy relatíve független pártjától: sokan azok közül is rá szavaznak polgármesterként, akiknek az országgyűlési választáson eszükbe sem jutna MSZP-t ikszelni. A Nézőpont Intézet által (1000-1200 fős minta alapján) készített belső felméréseik azt mutatják: a helyi fideszesek 20-25 százaléka is Botkához húz.

Orbán Viktor két évvel ezelőtt kiadta a parancsot: be kell venni Szegedet, ahol 2002 óta a Botka László polgármester vezette baloldal az országgyűlési és az önkormányzati választásokon is rendre győzni tud - emlékeztetett a 444.hu . (Botkának jelenleg is kétharmada van a városi közgyűlésben.) A miniszterelnök a pártigazgató Kubatov Gábort állította rá a város meghódítására, aki összerakott egy stábot, hogy megszervezzék a kormány szegedi médiáját, és újraépítsék a helyi Fideszt. Fél éve mégis magának kellett kézbe vennie a szegedi ügyeket. A kormánypárt helyben több komoly problémával küzd: egyrészt évek óta nincs olyan politikus vagy jelölt, aki eséllyel vehetné fel a versenyt Botkával. (A Budapestről levezényelt csapat egyik tagja szerint a legnagyobb nehézséget az adja, hogy Botka mélyen beágyazta magát a helyi intézményrendszerbe, az egyetemtől a városi cégekig mindenhol lojális káderei ülnek.)2014-ben, a legutóbbi vereség után, ketté is szakadt a helyi Fidesz, és a tagok azóta is egymást vádolják azzal, hogy különalkukat kötöttek a polgármesterrel. A helyi Fidesz és Kubatov csapata között zajos viták zajlottak az elmúlt hónapokban. A szegediek azon hőbörögnek, miért küldik rájuk a pártközpontot, miért nem hagyják dolgozni őket. A pesti stáb erre az eredményjelzőre mutogat: Volt 17 évük megverni Botkát, nem sikerült. A központ egy független jelöltben gondolkodik, ami miatt a megyei pártszervezetben megint csak puffognak. És még egy komoly gondja van Kubatovnak, úgy hívják, hogy Lázár János. Emlékeztetőül: 2018 februárjában időközi polgármester-választást tartottak Hódmezővásárhelyen. A pártközpont ugyan felajánlotta támogatását, de Lázár János inkább hazaküldte Kubatov embereit Hódmezősvásárhelyről azzal, hogy neki nem kell pátyolgatás Budapestről, tudja hozni a várost segítség nélkül. Csakhogy a vége vereség lett, és Márki-Zay Péter győzelmével egy pillanatra megingott a párt országos kampánya is. Mindez komoly presztízsveszteséget jelentett az akkori kancelláriaminiszternek. Lázár és Botka sosem voltak a legnagyobb cimborák, de a helyi viszonyok ismerői szerint Lázárnak nem fájt túlságosan, hogy a térség nagyvárosa ellenzéki kézben van. Kormányzati oldalról befolyását így nem fenyegette veszély Csongrád megyében, a helyi nagy projektek mind az ő kezében futottak össze. (Lázár jelenleg is több jelentős térségbeli beruházásért felelős: ő felügyeli a mezőhegyesi ménesbirtokot, a szegedi tram-train projektet és a Szeged-Szabadka-Baja vasúti összekötés kialakítását is.) Csakhogy Botka és Márki-Zay szövetséget kötött, illetve Szegeden feltűntek Kubatov emberei. A régió-beli szerepét féltő Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen, hogy ő szállíthassa Szegedet Orbánnak. Az erőviszonyokat ismerők szerint Orbán tudatosan dobot követ az állóvízbe a Dél-Alföldön. Kubatov személyes levezénylését a Fideszben is többen úgy értékelték, hogy az Lázár regionális hatalmának megtörését szolgálja. Lázár kibumlizott magának több kulcsfontosságú beruházást Csongrádban, és egyike azon keveseknek, akik törekednek arra, hogy önálló politikai bázisuk legyen a Fideszen belül. Orbán ettől érthetően nem túl lelkes, ezért olykor belenget számára lehetőségeket, másik kezével viszont szorongatja is egykori miniszerét, ha kell. Decemberben Orbán saját sajtósát, Kaminski Fannyt küldte le Lázár városába, hogy ingyenes Fidesz-lapot indítson. Első ránézésre ezt lehet gesztusként is értékelni, de a miniszterelnök valójában azt üzente, hogy rajta tartja kezét Hódmezővásárhelyen - és Lázáron is. Néhány hónappal később már az terjedt el, hogy Orbán (Kásler Miklós helyett) emberminisztert csinálna Lázárból, hogy ezzel ismét közelbe húzza magához, és megakassza Lázár építkezését a Dél-Alföldön. A miniszterelnök számára láthatóan fontos Szeged, de legalább ennyire fontos, hogy kézben tartsa erős embereit. A játszadozásból ideiglenesen a Kubatov-kör jön ki jobban. Viszont kihívó még mindig nincs. Fegyverszünet viszont körvonalazódik: a Kubatov-stáb egyik embere szerint a múlt héten Kubatov és Lázár asztalhoz ültek, elrendezték konfliktusaikat, és megállapodtak arról, hogy közösen támogatják majd az EP-választás után megnevezett közös jelöltet. Állítólag győzködik a városi egyetem fizika professzorát, Szabó Gábort, hogy független, de Fidesz-támogatott jelöltként álljon rajthoz, de az sem biztos, hogy vállalná a jelölést. Hivatalosan mindenhol az EP-választás után jelöli meg a polgármester-jelölteket a Fidesz, de a legtöbb helyen nyílt titok, ki indul. A legfontosabbnak mondott ellenzéki fellegvárban viszont nem dőlt még, ki száll szembe a baloldallal.