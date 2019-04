Gyermekpornográfia miatt vádat emeltek a tatabányai hitoktató ellen

A férfit 2018. július 8-án adták át a magyar rendőrségnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség emberölés bűntettével vádolja azt a férfit, aki 2008-ban egy veszekedés során megölte az élettársát, majd a büntetőeljárás elől Dominikára szökött, és ott tíz évig bujkált –A vádirat szerint a vádlott 2003-tól élt élettársi kapcsolatban a sértettel egy nyíregyházi családi házban, azonban gyakran veszekedtek, és a vádlott többször bántalmazta is az élettársát. Az egyik ilyen bántalmazás miatt a bíróság börtönbüntetésre is ítélte a vádlottat, de azt nem lehetett végrehajtani. 2008. május 3-ára virradóan a sértett a barátaival szórakozott, majd a hajnali órákban egy ismerőse kísértében taxival ment haza. Ezt a vádlott kifogásolta, az ismerőst kétszer megütötte és elküldte, a sértettet pedig a bezavarta a lakásba. Ezt követően 2008. május 5-én a délutáni órákig a vádlott a sértettet többször puszta kézzel, ököllel a fején, a végtagjain megütötte, illetve megrúgta, valamint fojtogatta és két körmét is leszakította. A sértett megpróbált segítséget kérni az ingatlanon lakó másik családtól, de azok nem akartak beavatkozni a vitába. A bántalmazást a vádlott tovább folytatta, melynek következtében a sértett a fején olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy eszméletlen és mozgásképtelen állapotba került. A magatehetetlen sértettet a vádlott magára hagyta, és ismeretlen helyre távozott. A sértettet 2008. május 5-én egy ismerőse találta meg, aki értesítette a mentőket, de a szakszerű orvosi ellátás ellenére 2008. május 11-én a kórházban elhunyt. A vádlottat nemzetközi elfogatóparancs alapján Dominikán fogták el, majd tíz évvel a bűncselekmény után, 2018. július 8-án adták át a magyar rendőrségnek. A letartóztatásban lévő vádlott tagadja a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség a vádiratban börtönbüntetés, valamint közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt. A büntetőeljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.