Gyerekvetélkedő: magyarázd meg, hogy Mészáros Lőrinc miért sikeresebb Mark Zuckerbergnél

És egy migránsfeladat is akadt.

Évek óta megrendezik a nagykátai művelődési központban azt a vetélkedőt, amibe idén sajátos kortünetként felbukkant a politika, írja a hvg.hu . A résztvevő, 10-18 éves gyerekek és szülők megrökönyödésére a szombati oktatási-helytörténeti-játékos megmérettetésen többek közt a következőt feladatokat kellett teljesíteni: „Készítsetek interjút egy migránssal, aki elmeséli, hogy miért akar ő Magyarországra jönni, és miért jó neki, ha letelepedési kötvényt vásárol nálunk!” – szólt az a feladat, ami a legnagyobb felzúdulást váltotta ki szemtanúk szerint. A migránsos feladat mellett a tizenéves versenyzőknek a következő szerepjátékot adták: játsszák el, hogy ők Mészáros Lőrinc és Mark Zuckerberg. Orbán Viktor felcsúti gázszerelőből a Forbes-listára feltörő barátjának arról kellett meggyőznie a Facebook-alapítót, miért ő sikeresebb az üzleti életben. (Emlékeztetőül: a hvg.hu korábbi videójában Mészáros még két éve azt találta mondani, hogy ő okosabb a Zuckerbergnél, ezért nő nagyobb ütemben a vagyona.) A szombati egész napos, 12 órás vetélkedőn az általános iskola, a civil szervezetek, a szakközépiskola és a művelődési központ csapata versengett egymással, a migránssal készített interjúra már estefelé került sor, de még ekkor is sok 14 év alatti gyerek volt ott a szemtanú szerint. Ezt a feladatot hallva a civilek által kiállított csapat egyik tagja állt fel, és kifogásolta, mondván, a gyerekeknek nem kell tudniuk, sőt jobb, ha nem is tudják, mi az a migráns és a letelepedési kötvény. A vitában végül a négyfős zsűri döntött: szavaztak, és 3-1 arányban végül törölték a konkrét feladványt. A zsűriben ülő fideszes önkormányzati képviselő a feladat ellen voksolt, ezek szerint ő is úgy érezte, hogy átléptek egy határt a politikai feladattal.