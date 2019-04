Óriásplakáton kéri a Fidesz, hogy segítsünk Orbánnak szétlopni az országot

Továbbá a civil szervezet fontosnak tartja az európai minimálnyugdíj bevezetését.

Az MSZP megállapodást kötött az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesülettel, hogy öt témában képviseli az idősek érdekeiket a hazai Országgyűlésben és az Európai Parlamentben. Tóth Bertalan az indexált nyugdíjak visszaállítását emelte ki: a nyugdíjemelésnél ne csak az inflációt, a bérkiáramlást is vegyék figyelembe. Az MSZP elnöke elmondta: körülbelül 1 millió nyugdíjas él szegénységben, kevés nyugdíjából alapvető életfeltételeit sem tudja biztosítani. Így az MSZP Európai Parlamenti választási programjának fontos eleme az európai minimális nyugdíj bevezetése. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke arról beszélt, hogy valamennyi ellátottal együtt összesen 2,8 millió embert igyekeznek képviselni. Országosan 29 megoldandó ügyet jeleztek szervezeteik, ezek közül kettőre fókuszálnak, amelynek képviseletére kerestek partnereket. Az egyik, az MSZP elnöke által is támogatott vegyes indexálású nyugdíjemelés visszaállítása. 2019-ben a kormány 2,7 százalékos nyugdíjemelést ad, miközben a bérkiáramlás 13,7 százalékos lesz, márpedig a fogyasztás ez utóbbihoz igazodik. Ennek látható is a következménye, az év első hónapjaiban a KSH 3 százalék feletti inflációt rögzített. A másik céljuk egy olyan egyeztetési fórum alapítása, amely a nyugdíjas parlamentekben felvetett problémákat kezeli. Legyen a nyugdíjasok és a döntéshozók közötti kiszámítható, tervezhető, követhető egyeztetési mechanizmus. Ezeken kívül még három, az Európai Unió nyugdíjasokról készített felmérésben szereplő kérdéséhez kerestek támogatót. Ezek: az európai minimális nyugdíj, a tagországok nagyobb harmonizációja nyugdíj ügyben, tisztességes megélhetés biztosítása. Hangsúlyozta, MSZP partner lesz abban, hogy európai szinten is képviselje mind az öt ügyet.