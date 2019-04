Csak a gyíkemberek maradtak ki Szijjártó genfi szónoklatából

Soros György az ENSZ-t, az ENSZ pedig a terrorista Ahmed H.-t védi és támogatja – fejtegette a magyar külügyminiszter.

Az ENSZ sokkoló támadást indított Magyarország ellen a migráció kérdésében, az egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa azért akarja eljárás alá vonni Magyarországot, mert Magyarországon egy Ahmed H. nevű személyt terrorista tevékenység miatt a bíróságok elítéltek - mondta hétfői felszólalásában Szijjártó Péter külügyminiszter, az ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottságának genfi ülésén. Mint az MTI-nek fogalmazott: Ahmed H. egy támadást vezényelt a magyar határt védő magyar rendőrökkel szemben. Az általa vezetett támadás következtében számos magyar rendőr megsérült. „Ez az ember egyszerű terrorista. Ez az ember Magyarország területi integritását és szuverenitását meg akarta sérteni, és azt akarta elérni, hogy illegális bevándorlók százai, ezrei tudjanak bejönni Magyarországra” -fejtegette a politikus.

„Ezt a terroristát védi most az ENSZ, hiszen az világszervezet egyik emberi jogi biztosa arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy eljárást kezdeményez az Ahmed H.-val kapcsolatos magyarországi bánásmóddal kapcsolatban, és gyakorlatilag a terrorista védőügyvédjeként lép fel Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben” - mondta Szijjártó Péter, aki arról is beszélt, hogy az az emberi jogi megbízott szintén Soros György embere, hiszen a Nyílt Társadalom Alapítvány egyik vezetője. Egyértelmű tehát, hogy az ENSZ is - hasonlóan Brüsszelhez - Soros György befolyása alatt áll migrációs kérdésekben, összegzett Szijjjártó.

A külügyminiszter gyújtó hangú beszédét némiképp hitelteleníti, hogy bár alaposan körberajzolta, de megnevezni nem akarta a Soros-bérencnek tartott emberi jogi biztost. Másrészt, Ahmed H.-t úgy ítélték terrorizmus miatt, hogy megafonba kiabált, és köveket dobott a rendőrök felé a 2015-ös röszkei zavargások idején. A ciprusi férfi ezért összesen öt évet kapott, ami egy valós terrorcselekmény esetében túl enyhe bűncselekmény lenne, néhány kő eldobásáért viszont aránytalanul súlyos ítéletnek tűnik.

Szijjártó háborgása, és a valódi szégyen