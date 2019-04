Meghalt John Singleton

Kisebb-nagyobb bakikkal, de papírforma díjakkal zajlott le a negyedik díjkiosztó gála. Azt est nagy nyertese Reisz Gábor és a Rossz versek lett.

A 4. Magyar Filmdíj kiosztó gálájával ért az 5. Magyar Filmhét vasárnap este a Vígszínházban. Az est a januárban elhunyt Andy Vajna búcsúztatásával kezdődött: egy ízlésesen összevágott videóban vallott ars poeticájáról. Ezután Havas Ágnes tartott rövid beszédet, amelyben mindenkit megnyugtatott, hogy a miniszterelnök felkérte arra, hogy folytassa azt, amit Vajnával közösen felépített. Mivel azonban a „szupererővel” rendelkező kormánybiztos már nincs velünk, a filmesektől kérte, hogy tartanak össze, együtt építsék a jövőt. Ember legyen a talpán, aki nyomon tudja követni a Magyar Filmakadémia rendezvényeinek logikáját és felépítését, de mi megpróbáljuk. Az biztos, hogy április 22-27. között több mint kétszáz magyar filmet vetítettek le Magyar Filmhét címszó alatt a budapesti Corvin moziban. Ezek között egyetlen premier sem volt, mivel vagy a Magyar Nemzeti Filmalap vagy a Magyar Média Mecenatúra program által támogatott és korábban televízióban vagy moziban bemutatott produkciókról szerepeltek a programban. Jó hír azonban, hogy idén független produkciók is bekerültek, így aki kihagyott valamit, nyomott áron – ötszáz forintért – pótolhatta. A szervezők közleménye szerint Corvin moziban voltak teltházak, mi láttunk több kevésbé népszerű vetítést is, de hát fesztiválok már csak ilyenek. Azt azonban, hogy pontosan mennyi jegyet értékesítettek, hiába kérdeztük a szervezőktől. Díjakat viszont rekordszámban osztottak. A filmhét alatt ugyanis két gála is volt, szombaton a tévés produkcióknak adtak át elismeréseket negyvenöt kategóriában, vasárnap pedig a már említett mozis forgalmazásba került egészestés műfajú alkotások kaptak tizenkilenc kategóriában valamilyen díjat. Hogy érezzük a számok erejét: idén huszonegy nagyjátékfilm és három egészestés animációs film versenyzett a mozis mezőnyben.

A számmisztika nagy úr, ez alapján kijelenthető, hogy a legtöbb elismerést Nemes Jeles László rendezte Napszállta kapta, szám szerint hatot: a legjobb operatőr, a legjobb díszlet/látvány, a legjobb jelmez, a legjobb smink, a legjobb zene és a legjobb hang díját. A Napszállta a technikai kategóriák esetében tarolt – azaz a leginkább filmszerű professzionális alkotás volt, viszont a díjakról döntő több mint háromszáz Magyar Filmakadémiai tag úgy gondolta, hogy a legkomolyabb díjakért folyó versenyben a mű értékelhetetlen volt, hiszen Nemes Jeles Lászlót sem forgatókönyvíróként, sem rendezőként nem jelölték, ahogy a legjobb film kategóriába sem fért be. Az a nagyon furcsa helyzet alakult ki, hogy a legtöbb díjjal kidekorált alkotás lett az este nagy vesztese is. De legyünk pozitívak! Beszéljünk a nagy nyertesről, a fődíjat elnyerő Rossz versekről, amely a legjobb vágás (Tálas Zsófia), mellett a legjobb rendező díját (Reisz Gábor) is besöpörte. A legjobb elsőfilm a Szilágyi Zsófia rendezte Egy nap lett, a rendező hazavihette a legjobb forgatókönyvért járó elismerést is Mán-Várhegyi Réka társíróval. A legjobb női főszereplőnek járó díjat Szamosi Zsófia (Egy nap) vehette át, a legjobb férfi főszereplő kategóriában Hegedűs D. Géza (A hentes, a kurva és a félszemű) nyert, az egészestés animációs filmek közül pedig a Ruben Brandt, a gyűjtő bizonyult a legjobbnak. Mondhatnám, hogy ez így nagyjából rendben van, de igencsak hiányzott az elismertek listájáról a Schwechtje Mihály rendezte Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) – ha ez a brutálisan jó tinidráma is kapott volna valamit, nem lehetne egy rossz szavunk sem. Elvégre a BÚÉK nyerte a közönségszavazást és nem a Valami Amerika 3. Mivel az idei Magyar Filmdíj gála már a negyedik ilyen esemény volt, nehezen tud az ember szemet hunyni az ordenáré bakik felett. Például, hogy számos bejátszót vízjeles és a jogtulajdonost jegyző kópiákból vágták össze. A legvagányabb résztvevő Szamosi Zsófia színésznő volt, aki a díjával kezében azt mondta: megtudta, hogy a gála ma lesz, de mivel nem hívták meg hivatalosan, kis híján el sem jött. Ezek után komolyan gondolkodóba estem, mi lehet az oka, hogy több díjazott neve hiába hangzott el a Vígszínházban, senki sem indult el a színpad felé. De hát, legyünk elegánsak, könyveljük el rejtélyként az esetet.

Így lesz az ötödik a negyedik 2014 őszén szervezték az első filmhetet, azonban díjakat akkor nem osztottak. A tervezettnél hosszabban tartó szervezeti jogi eljárások miatt gálát nem rendeztek, az elismerések átadását pedig 2016-ra, a második Magyar Filmhétre halasztották.