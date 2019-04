Három gyerek is leesett, pelenkázóasztalt hív vissza az IKEA

Hosszú idő óta először ismét felvonulással kezdődik négy szakszervezeti szövetség tagjainak részvételével az idei május elseje. A Kodály köröndön gyülekezik negyed 11-től az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szervezeteinek tagsága. A menet 11-kor indul az Andrássy úton a Városligetbe. A Koós Károly sétányon felállított nagyszínpadon a magyar szakszervezeti vezetők mellett beszédet mond Thiébaut Weber, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) szövetségi titkára és Jan Willem Goudriaan az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (EPSU) főtitkára is. Ezt a szakszervezetek közös sátrában több közéleti beszélgetés is követi. 15 órától nyílt ifjúsági fórumot tart a MASZSZ és a SZEF ifjúsági szervezete a Hallgatói Szakszervezettel (HaSZ), közben pedig a sátorban Mikor fogunk már összefogni címmel kezdődik beszélgetés Petschnig Mária Zita közgazdásszal, Tétényi Éva "független politikussal", Galló Istvánné SZEF alelnökkel, Dávid Ferenc közgazdásszal, Tarnay Kristóffal, a Szegedi Civil Háló alapítójával és Földiák András SZEF elnökkel.

Az ellenzéki pártok közül a Momentum Mozgalom Európamenet! Címmel szervez felvonulást délután 15 órától a Szabadság tér - Andrássy út - Kodály körönd útvonalon, amelynek végén 17 órától beszédet mond Margrethe Vestager, az EU versenyjogi biztosa, Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő, Balázs Péter, volt külügyminiszter a V21-csoport képviseletében és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

A Szolidaritás egész napos majálist tart a Petőfi híd budai hídfőjénél. A Munkás Büszkeség Napjaként meghirdetett rendezvényen 15 órakor kezdődik közéleti fórum Németh Angéla XV. kerületi polgármester, Czeglédy Csaba ügyvéd, baloldali politikus, Székely Tamás MASZSZ alelnök, Megyeri Ferenc punkzenész és Székely Sándor, független országgyűlési képviselő részvételével.

A Demokratikus Koalíció a Városligeti Napozórétre várja híveit, ahol déli 12 órakor mondanak beszédet a párt politikusai, köztük Dobrev Klára EP listavezető. Az MSZP is megszokott helyén, a városligeti Nagyréten tartja a majálisát a Párbeszéddel együtt.