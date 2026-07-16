Magyarországon már azonosítottak egy olyan megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa-szerte zajló, Reeva termékekhez köthető járvánnyal. A fogyasztóvédelmi hatóság azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant tésztaétel forgalomból történő kivonását.
A METRO lazaca pedig listeria baktériummal volt megbolondítva. A fogyasztóvédelem mindkét esetben a termékek visszahívását rendelte el.
Veszélyes teát kell visszahívni a SPAR üzletekből ásványolaj-szennyezettség miatt.
Pótalkatrész egyelőre nincs, a beszerzés folyamatban.
A vállalat arra kéri azokat a vásárlókat, akik rendelkeznek az érintett termékkel, hogy ne használják azt, illetve vigyék vissza valamelyik áruházba.
Határérték feletti aflatoxin-tartalom lehetséges előfordulása miatt.
Határérték feletti mértékben tartalmaz aflatoxinokat, amelyek már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek.
Mindenkitől azt kérik, hogy ne egyék meg az érintett termékeket.
A Nébih szerint a termékeket vegyület kioldódása miatt kellett visszahívni.
Az áruházlánc azt kéri, hogy aki vásárolt a visszahívott termékekből, vigye vissza az üzletekbe.
Az egy kilogrammos őrölt kávét a Tchibo Budapest Kft. hívta vissza.
A terméket bármely magyarországi üzletükben visszaveszik, a vételárat blokk hiányában is visszatérítik.
Szabad szemmel is látható, élő állati kártevők jelenléte miatt visszahívta az 1 kilogrammos Hearty food márkájú rizst a Tesco-Global Zrt. - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján kedden.
A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne használják fel.
Az eladó bármelyik üzletében, blokk nélkül is visszatérítik a forgalomból kivont árut.
E. coli baktérium szennyezettség miatt a forgalomból is kivonja a termékeket.
A vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik.
Az árucikkek árát a vásárlás helyén megtérítik.
A Metro Kereskedelmi Kft. a honlapján arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az áruházakba.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.
A termék etilén-oxid nevű növényvédőszert tartalmazhat.
A Nébih kérte, hogy a terméket senki ne fogyassza el.
Védett kecsegét is kínáltak az eljárás alá vont halárusok. Több szalmonellás kutyaeledelt pedig maguk a forgalmazók hívtak vissza.
Az érintett terméket határérték feletti növényvédőszer-maradék miatt kivonták a forgalomból.
A termék feltehetően csattanó maszlaggal szennyezett.