Űrhajósnők szervezetének működését kutatja a NASA második hosszú küldetése

Az űrtartózkodás női szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja második hosszú kísérletében a NASA.

Sg.hu. Az első, úgynevezett ikrek-kísérlet után a NASA most azt vizsgálja a márciusban az ISS-re érkezett és majdnem egy teljes évig ott is maradó Christina Koch segítségével, miként reagál a női űrhajósok szervezete egy hosszú űrtartózkodásra - írta az

Ikrek-kísérlet Egy ikerpár egyik tagja a Földön, a másik az űrben töltött egy évet. Az elvégzett vizsgálatokról szóló tanulmány nemrég jelent meg.

Az űrügynökség azt nem közölte, pontosan milyen adatokat rögzítenek, és milyen kísérleteket végeznek, de azt elárulták, Koch már a megérkezése óta is több eredményt is rögzített. Bizonyára tanulmányozzák a látást, a véráram agyi vezérlését, az izomtónus változását, illetve a test mikrogravitációban végzett mozgását is. Ezt pszichológiai tesztek sorozata, a vér összetételének vizsgálata, az alvási időszak mérése, valamint az agy által adott válaszok pontos felmérése egészítheti majd ki.